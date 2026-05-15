Ação conta com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) - Divulgação / PCERJ

Ação conta com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)Divulgação / PCERJ

Publicado 15/05/2026 11:27 | Atualizado 15/05/2026 11:46

Rio - A Polícia Civil procura, na manhã desta sexta-feira (15), foragidos do Distrito Federal em endereços na cidade do Rio e na Baixada Fluminense. A ação conta com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

De acordo com a corporação, os policiais atuam em endereços no Complexo do Chapadão e Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio, e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Até o momento, duas pessoas foram presas. A ação, com foco no combate à criminalidade organizada e no cumprimento de ordens judiciais, integra esforços de cooperação interestadual entre as polícias.