Ação conta com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)Divulgação / PCERJ
Foragidos do Distrito Federal são procurados em comunidades do Rio e da Baixada
Buscas estão sendo feitas em endereços no Complexo do Chapadão, Ricardo de Albuquerque e em Nova Iguaçu
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