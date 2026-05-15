Proposta prevê a criação de salas preferencialmente silenciosasDivulgação / Câmara do Rio
Câmara aprova salas adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista em hospitais
Proposta busca reduzir estresse, ansiedade e sobrecarga sensorial desses pacientes
Em vídeo, Castro fala sobre ação da PF e nega as acusações: 'Há algo estranho, muito estranho'
Ex-governador do Rio refuta suposto benefício à Refit e afirma que medidas adotadas em sua gestão garantiram a recuperação de mais de R$ 1 bilhão aos cofres estaduais
Linha de ônibus entre Ilha e Tijuca será a primeira a não aceitar dinheiro
Frota do 634 (Bananal x Saens Peña) será a primeira a aceitar somente pagamentos com os cartões Jaé e Riocard
MP pede suspensão de regras da Prefeitura para ciclomotores e patinetes elétricos no Rio
Decreto publicado após acidente fatal na Tijuca é questionado por falta de estudos técnicos e infraestrutura cicloviária na cidade
Presidente da Alerj, Douglas Ruas receberá a Medalha Pedro Ernesto
Cerimônia será na próxima segunda-feira (18), às 18h, na Câmara de Vereadores do Rio
Piloto da Core baleado na cabeça tem piora significativa no estado de saúde
Segundo a mulher de Felipe Marques Monteiro, a infecção se agravou
Dois suspeitos são baleados por PMs de folga em tentativa de assalto no Méier
Criminosos armados abordaram os agentes em uma moto na Zona Norte; arma, munições e a moto usada na ação foram apreendidas
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