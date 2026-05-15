Integração do Bilhete Único Carioca (BUC) passa a ser feito exclusivamente pelo cartão Jaé preto ou QR Code - Érica martin/Agência O Dia

Integração do Bilhete Único Carioca (BUC) passa a ser feito exclusivamente pelo cartão Jaé preto ou QR Code Érica martin/Agência O Dia

Publicado 15/05/2026 13:54

Após o anúncio da extinção do pagamento em dinheiro nos ônibus municipais , a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) encaminhou um ofício à Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) exigindo explicações sobre o tema e alertou para o risco de exclusão de passageiros em situação de vulnerabilidade social.

O documento, enviado na quinta-feira (14) pelo Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), estabelece um prazo de 48 horas para que a prefeitura detalhe como pretende amparar idosos, moradores de áreas periféricas e pessoas em situação de vulnerabilidade.

A defensoria cobra ainda o mapeamento detalhado dos pontos de recarga, exigindo que eles existam em um raio de caminhada de, no máximo, 500 metros de qualquer ponto de ônibus, inclusive em favelas e áreas periféricas.

“A decisão da Secretaria Municipal de Transportes afeta um número significativo de pessoas com dificuldades no acesso a tecnologias, o que pode resultar em prejuízo do direito de ir e vir do cidadão, particularmente aquele que mais necessita da tutela do Estado”, afirmou a defensora pública coordenadora do Nudecon, Luciana Telles da Cunha.

Para a DPRJ, embora a prefeitura busque transparência e agilidade no embarque, essas melhorias não podem ignorar a realidade social de quem depende exclusivamente do dinheiro em espécie para circular pela capital.

“Também nos preocupam os turistas e até quem acaba de ser roubado e precisa do transporte de forma emergencial usando o dinheiro que restou. No momento, não vemos um plano de contingência para que essa medida seja adotada agora, especialmente diante da escassez de postos físicos para a aquisição do Jaé ou Riocard em toda a cidade”, completou a defensora pública subcoordenadora do Nudecon, Tathiane Campos Soares.

Procurada pelo DIA, a SMTR disse apenas que recebeu o ofício e vai respondê-lo.

Entenda

A partir do dia 30 de maio, os ônibus municipais do Rio de Janeiro não vão aceitar mais pagamento em dinheiro. Com a mudança, o acesso aos modais será feito exclusivamente pelo Jaé ou pelo Riocard, neste último caso apenas para usuários do Bilhete Único Intermunicipal (BUI). Também nesta data, a integração do Bilhete Único Carioca será feita exclusivamente pelo cartão Jaé preto. O cartão avulso do Jaé (verde) deixará de ser aceito nas integrações tarifárias do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM).

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), a alteração acontece como parte da modernização do transporte público municipal. "A medida busca ampliar o controle e a transparência da arrecadação tarifária, reduzir o tempo de embarque, eliminar o manuseio de dinheiro pelos motoristas e aumentar a segurança nos veículos", disse a pasta.