Sede do Inea - Foto Inea/Divulgação

Sede do IneaFoto Inea/Divulgação

Publicado 05/05/2026 13:02 | Atualizado 05/05/2026 14:36

Rio - Governador em exercício do Rio, Ricardo Couto determinou novas mudanças na estrutura do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), nesta terça-feira (5). As alterações, publicadas no Diário Oficial, contemplam 12 cargos de liderança, incluindo a vice-presidência, chefia de gabinete e toda a direção, que passarão a ser ocupados exclusivamente por profissionais de carreira e perfil técnico.



As mudanças, coordenadas pelo novo secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Rodrigo Mascarenhas, e pela nova presidente do Instituto Estadual do Ambiente, Denise Rambaldi, abrangem áreas de Planejamento, Recuperação Ambiental, Segurança Hídrica, Biodiversidade, Licenciamento, além das Superintendências Regionais e da Ouvidoria.



Das 12 lideranças nomeadas, oito são mulheres. Dentre elas, está a nova vice-presidente, a arquiteta e urbanista Alessandra Assunção, mestre em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e servidora pública concursada do órgão há 17 anos.

Ao longo de sua trajetória, atuou na Superintendência Regional, na Coordenadoria Técnica Regional e na chefia de licenciamento da Superintendência Rio Dois Rios. Também já foi vice-presidente, presidente e diretora administrativa do Comitê de Bacias Hidrográficas Rio Dois Rios (CBH-R2R).



A diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas será assumida pela engenheira florestal Julia Kishida Bochner. Servidora de carreira do Inea desde 2009, ela acumulou cargos estratégicos ao longo de 15 anos, atuando como gerente do Serviço Florestal, coordenadora de Mecanismos de Conservação e diretora adjunta da própria diretoria que agora assume.

Formada pela UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), onde também concluiu seu mestrado em Ciências Ambientais e Florestais, a nova diretora é atualmente doutoranda em Biodiversidade pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

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