Furto afetou energia da Rua Tirol, na manhã desta terça-feira (5) - Reprodução / Redes Sociais

Furto afetou energia da Rua Tirol, na manhã desta terça-feira (5)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 05/05/2026 12:21

Rio – Um homem de 25 anos morreu eletrocutado, na manhã desta terça-feira (5), após tentar furtar cabos de um prédio localizado na Rua Tirol, na Freguesia, Zona Sudoeste. Em nota, a Light informou que técnicos já atuam no local para restabelecer a energia na região.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Jacarepaguá se dirigiu ao número 264 da rua e encontrou o corpo. Policiais civis também foram acionados e apuram as circunstâncias dos fatos na 41ª DP (Tanque).

Segundo relatos, uma explosão foi ouvida na região por volta das 5h30. Após isto, o fornecimento de energia foi impactado. De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa da via chegou a ser interditada e o trânsito apresentou retenções. O local foi liberado no início da tarde.

A concessionária reitera que este crime pode ser fatal e que, somente em janeiro e fevereiro deste ano, registrou 215 ocorrências, estimando um prejuízo de R$ 2,3 milhões.