Prazo para regularização do título de eleitor termina na quarta-feira - Érica Martin / Agência O Dia

Prazo para regularização do título de eleitor termina na quarta-feiraÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 05/05/2026 12:00

Rio - Cariocas formaram enormes filas em diversos cartórios eleitorais e centrais de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral, nesta terça-feira (5), véspera do fim do prazo para regularização do título de eleitor.

Na segunda-feira (4), o TRE informou que cerca de 500 mil pessoas em todo o estado estão com o título cancelado por ausências nas últimas três eleições, levando em conta que cada turno é considerado um pleito. Além de ser impedido de votar, quem está irregular fica sujeito a diversas restrições.

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A diarista Lucia Moura, de 62 anos, contou que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pediu a regularização do título para que ela receba a aposentadoria.

"Vim regularizar meu título e fazer a biometria. Só tem até amanhã! Dei entrada na minha aposentadoria e o INSS está pedindo a regularização do título de eleitor. Tem muito tempo que não voto, não foram tantas eleições, mas tem anos", explicou Lucia, que esteve na 7ª Zona Eleitoral do TRE-RJ, na Rua Antônio Basílio, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça (5).

Na reta final antes do fechamento do cadastro eleitoral, todos os postos do estado estão funcionando em horário ampliado, das 9h às 19h. O vigilante Gilvan Silva, de 40 anos, chegou cedo para fazer a biometria e se impressionou com a fila que se formou na 7ª Zona Eleitoral.

"Eu tenho que fazer a biometria. É difícil fazer, tem muita fila. Eu estava votando apenas pela identidade, mas vi que outras pessoas estavam só com celular. Então achei melhor, muito prático. Não é obrigatório, mas facilita", pontuou.

Por conta da grande procura pelos serviços eleitorais, quem comparecer dentro do horário de funcionamento e não conseguir ser atendido, será agendado para retornar ao cartório entre os dias 7 e 16 de maio.

O estudante de Direito Rafael Vilella, 18, pretende votar pela primeira vez. "Vim fazer o meu primeiro título de eleitor para poder votar esse ano. Vim presencial até para fazer biometria e ver de perto como é. Vai ser meu primeiro ano votando. Quando tiver mais perto, vou fazer mais pesquisas e estudar mais. Com 16 anos, eu não me sentia tão confiante assim", destacou.

Além da emissão e regularização do título, o TRE-RJ possibilita a transferência do local de votação. A aposentada Terezinha Alves, de 69 anos, justificava a ausências às urnas por ter que viajar ao município de Mendes, no Centro-Sul Fluminense, para votar. No entanto, ela faz questão de participar das eleições de 2026.

"Quero votar e meu título é fora do Rio de Janeiro. Sempre justifiquei, mas dessa vez faço questão de votar. Não quero parar não, é muito importante no momento que a gente se encontra. Então, estou trazendo meu título para o Rio de Janeiro", relatou a aposentada.

Na 3ª Zona Eleitoral, no Flamengo, na Zona Sul, a fila também tomou conta do quarteirão. A atriz Rebeca Souza, 34, afirmou que já imaginava que esperaria para ser atendida, mas se surpreendeu com o número de pessoas.

"Vim transferir meu título porque moro no Rio, mas voto em Niterói. Moro no Rio há três anos, então nas últimas eleições precisei ir em Niterói. Esse ano, preferi transferir e votar no Rio, não precisar fazer essa viagem. Eu sabia que teria fila, mas não tanta. Quem deixou para última hora, tem que aceitar… Acredito que amanhã estará pior", ressaltou.

A publicitária Joanna Moura, 42, esteve na 3ª Zona Eleitoral para renovar seu título. Ela estava morando na Inglaterra há 10 anos, então só conseguia votar para presidente. Neste ano, ela está animada para participar do pleito.

"Estava morando fora há 10 anos e, de volta ao Brasil, quero votar. Vou fazer biometria para poder atualizar meu cadastro e votar. Eu estava morando em Londres, então só conseguia votar para presidente. Estou animada esse ano para poder votar em todas as esferas", celebrou.

No momento do atendimento, é necessário apresentar um documento oficial de identidade e um comprovante de residência com data de emissão inferior a 90 dias. Pessoas que mudaram de nome devem levar o documento que comprove essa alteração, como a certidão de casamento. Além disso, homens que nasceram no ano de 2007 têm a obrigação de mostrar que estão em dia com o serviço militar.

Para checar a necessidade de regularizar o documento ou fazer a biometria, o eleitor deve acessar o site do TRE-RJ , ou buscar informações pelo WhatsApp e Disque TRE-RJ, ambos pelo número (21) 3436-9000.

Após o fechamento do cadastro eleitoral, nesta quarta (6), não serão mais aceitos pedidos de revisão, transferência de domicílio, mudança do local de votação, emissão do primeiro título (alistamento), regularização ou coleta de biometria.