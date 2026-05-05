Bandidos colocaram fogo em materiais para fechar a Linha Vermelha, em protesto à ação policial - Reprodução/PMERJ

Bandidos colocaram fogo em materiais para fechar a Linha Vermelha, em protesto à ação policialReprodução/PMERJ

Publicado 05/05/2026 12:21

Rio – A "Operação Torniquete", realizada nesta terça-feira (5), no Complexo da Maré, na Zona Norte, provocou a interdição, no fim da manhã, da Linha Vermelha, além de mudanças na circulação de ônibus na região. Até o momento, um suspeito morreu em confronto, outros 12 acabaram presos e 20 veículos foram recuperados. Agentes apreenderam, ainda, armas, munições e dinheiro, e resgataram um macaco-prego.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) atuaram para remover objetos em chamas colocados por manifestantes, na altura do Pontilhão, pista sentido Centro.

O clima ainda é de tensão no entorno da comunidade. Nas proximidades, bandidos também tentaram fechar a Avenida Brasil colocando fogo em colchões e pedaços de madeira. O policiamento segue reforçado.

De acordo com o Rio Ônibus, nove linhas foram impactadas. São elas:



321 Bancários x Castelo

323 Bananal x Castelo

325 Ribeira x Castelo

327 Ribeira x Castelo

485 Fundão x Ipanema

492 Bancários x Prado Junior

635 Bananal x Saens Peña

2343 Ribeira x Castelo

2344 Bancários x Castelo

Outros impactos

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 41 escolas tiveram o funcionamento impactado no Complexo da Maré nesta manhã.



Além disso, uma unidade de Atenção Primária da região suspendeu o início do funcionamento e avalia a possibilidade de abertura nas próximas horas. Já outra clínica mantém o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Operação mira roubo de veículos e cargas

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA), com apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), realizam mais uma fase da "Operação Torniquete" para combater um grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho, envolvido em roubos de veículos, de cargas e comércio ilegal de armas na Nova Holanda, no Complexo da Maré, e em Bonsucesso, na Zona Norte.

As investigações identificaram uma estrutura criminosa organizada, voltada à aquisição, ocultação e distribuição de materiais ilícitos. Segundo os agentes, o grupo atua no comércio ilegal de armas de fogo, munições e acessórios, utilizando documentos falsos, empresas de fachada e plataformas digitais clandestinas para viabilizar as atividades criminosas.



De acordo com o delegado Luís Otávio Franco, titular da DRFA, entre os alvos estão moradores da comunidade ligados ao tráfico de drogas, que compravam armas pela internet de lojas e estandes de tiro em diferentes regiões.

"A gente conseguiu identificar um grupo ligado ao Comando Vermelho, na Nova Holanda, que adquiria drogas, armas, acessórios e munições pela internet, por meio de algumas lojas e estandes de tiro em Itaboraí, Rio Bonito, Guapimirim e Bento Ribeiro. Além disso, verificamos que esse grupo comprava armamento para a prática de roubos de veículos e de cargas, com o objetivo de abastecer o tráfico de drogas", explicou.