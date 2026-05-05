Presos na Maré chegando na Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Presos na Maré chegando na Cidade da PolíciaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 05/05/2026 07:12

Rio - A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira (5), mais uma fase da "Operação Torniquete" para combater um grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho, envolvido em roubos de veículos, de cargas e comércio ilegal de armas na Nova Holanda, no Complexo da Maré, e em Bonsucesso, na Zona Norte.

Segundo os agentes, um criminoso morreu e outros 12 acabaram presos. Além disso, foram recuperados 28 veículos, foram apreendidas 16 armas de fogo, incluindo um fuzil, pistolas, revólveres, espingardas, duas granadas, grande quantidade de drogas e dinheiro, e resgataram um macaco-prego.

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Segundo moradores, houve registro de intenso tiroteio na região nas primeiras horas do dia. Após o confronto, os agentes chegaram a resgatar o bandido ferido, mas ele não resistiu ao chegar na unidade de saúde. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação.

Ao todo, os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA), com apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), buscam cumprir 38 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão.

As investigações identificaram uma estrutura criminosa organizada, voltada à aquisição, ocultação e distribuição de materiais ilícitos. Segundo os agentes, o grupo atua no comércio ilegal de armas de fogo, munições e acessórios, utilizando documentos falsos, empresas de fachada e plataformas digitais clandestinas para viabilizar as atividades criminosas.



De acordo com o delegado Luís Otávio Franco, titular da DRFA, entre os alvos estão moradores da comunidade ligados ao tráfico de drogas, que compravam armas pela internet de lojas e estandes de tiro em diferentes regiões.



"A gente conseguiu identificar um grupo ligado ao Comando Vermelho, na Nova Holanda, que adquiria drogas, armas, acessórios e munições pela internet, por meio de algumas lojas e estandes de tiro em Itaboraí, Rio Bonito, Guapimirim e Bento Ribeiro. Além disso, verificamos que esse grupo comprava armamento para a prática de roubos de veículos e de cargas, com o objetivo de abastecer o tráfico de drogas", explicou.



Entre os procurados na ação está um dos responsáveis pelas negociações, que ainda não teve o nome divulgado.



"Esse suspeito é um individuo que não é conhecido muito no meio policial, um cara totalmente articulado. A gente verificou que ele encomenda peças de arma até da China. Ele pegava moradores da Nova Holanda e montava um documento para receber essas encomendas, usava fotos com outros nomes para receber esses materiais, também usavam empresas de fachada", ressaltou.

Ainda segundo o delegado, as investigações tiveram início em 2024 com apreensão de 40 carregadores de AK 47, que seriam destinados a Bonsucesso.

Impactos

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 41 escolas tiveram o funcionamento impactado no Complexo da Maré nesta manhã.

Além disso, uma unidade de Atenção Primária da região suspendeu o início do funcionamento e avalia a possibilidade de abertura nas próximas horas. Já outra clínica mantém o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Operação Torniquete



A segunda fase da "Operação Torniquete" tem como objetivo reprimir roubos, furtos e a receptação de cargas e veículos, crimes que financiam as atividades das facções criminosas, alimentam disputas territoriais e sustentam integrantes, estejam eles presos ou em liberdade.

Desde setembro de 2024, mais de 900 criminosos já foram presos, além da recuperação de cargas e veículos avaliados em mais de R$ 52 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueio de bens e valores.