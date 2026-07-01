Desabamento na Estrada do Catruz, em Pedra de Guaratiba - Reprodução / Record

Desabamento na Estrada do Catruz, em Pedra de GuaratibaReprodução / Record

Publicado 01/07/2026 14:38

Rio - O pedreiro Carlos Eduardo Levino, 36 anos, morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após o desabamento de uma casa na manhã desta quarta-feira (1º), em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste. O caso aconteceu por volta das 11h35, na Estrada do Catruz.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Campo Grande e do destacamento de Guaratiba foram acionadas para a ocorrência. Os militares retiraram Carlos Eduardo já sem vida dos escombros.

Outras duas vítimas foram resgatadas com ferimentos moderados. Uma delas foi identificada como Gabriel dos Santos Almeida, ajudante do pedreiro morto. Ambos receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhados ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. A direção da unidade informou que o estado de saúde de Gabriel é estável. A identidade e o quadro clínico da segunda pessoa ferida ainda não foram divulgados.

Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) e agentes da Defesa Civil Municipal também foram chamados para dar apoio à ocorrência e avaliar as condições estruturais do imóvel.

O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba). Segundo a Polícia Civil, a perícia já foi realizada no local e agentes realizam diligências para apurar as causas e circunstâncias do desabamento.