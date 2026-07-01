Polícia Civil apreende fuzil, celulares e anotações de milícia que atua em Belford Roxo - Divulgação

Polícia Civil apreende fuzil, celulares e anotações de milícia que atua em Belford RoxoDivulgação

Publicado 01/07/2026 15:46

Rio - Um grupo de milicianos que extorquia moradores de um condomínio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi alvo de uma ação da Polícia Civil nesta quarta-feira (1º). Durante a Operação Condomínio Seguro, agentes da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam um criminoso em flagrante e apreenderam um fuzil, uma pistola e um carro blindado de luxo. Também foram encontrados um computador usado para a contabilidade da quadrilha e diversos celulares, que passarão por perícia.

Os policiais cumpriram mandados de prisão em endereços ligados aos investigados em Mesquita, Nilópolis, Botafogo e Méier, além de Belford Roxo. Segundo a delegacia responsável pelo caso, a investigação começou após a identificação de um grupo que impunha o controle sobre o condomínio por meio de ameaças e intimidações aos moradores.



De acordo com a Civil, os criminosos coagiam os residentes a pagar taxas ilegais por serviços como segurança, fornecimento de energia elétrica, gás, internet e estacionamento. Com base nas provas reunidas, a Justiça expediu mandados de prisão contra os integrantes da quadrilha.



As investigações continuam para aprofundar a apuração sobre a estrutura financeira, operacional e logística da organização criminosa.