Mecânico está internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Renan Areias / Arquivo O Dia

Mecânico está internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)Renan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 01/07/2026 11:54

Rio - Um mecânico sofreu traumatismo craniano após ser agredido com uma barra de ferro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Vagner Martins Aguiar, de 45 anos, conhecido como Ferrugem, está internado em estado grave.

O caso ocorreu na Rua Ramalho Torres, no bairro Vila Gaúcha, na noite do último sábado (27). Segundo o registro da ocorrência, Vagner teria brincado com uma criança em frente à sua residência. O menino teria reclamado com o pai sobre a brincadeira, o que levou o suspeito a discutir com a vítima.

Após a discussão, cada um teria ido para um lado. Pouco depois, o autor teria vindo com uma barra de ferro e agredido brutalmente Vagner, o deixando inconsciente e com traumas em diversas partes do corpo.

Amigos e vizinhos socorreram o mecânico e o encaminharam para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, já na madrugada de domingo (28). Segundo a prefeitura, as agressões causaram traumatismo e afundamento craniano.

Vagner passou por cirurgia e segue internado nesta quarta-feira (1º), no Centro de Terapia Intensiva (CTI), em estado grave, sob vigilância clínica e neurológica.

A 58ª DP (Posse) investiga o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos. O autor já foi identificado.