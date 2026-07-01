Mecânico está internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)Renan Areias / Arquivo O Dia
Mecânico sofre traumatismo craniano ao ser agredido com barra de ferro
Vagner Martins Aguiar, de 45 anos, está internado em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu
Polícia encontra celular dentro da cela de Jairinho
Aparelho foi localizado durante revista realizada após informações de inteligência; ex-vereador será colocado em isolamento
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Agentes do Segurança Presente apreenderam remédios controlados e anabolizantes
Greve da Uerj é suspensa e aulas retornam no dia 13
Assembleia de docentes aprovou volta ao estado de greve com retorno das atividades no dia 13
Idoso é preso após matar comerciante a tiros no Andaraí
Segundo a polícia, homem alegou ter agido após desavenças antigas com a vítima
Cristo Redentor passará por obras de acessibilidade a partir de agosto
Troca das escadas rolantes e instalação de elevadores vão limitar público em 50% sem interromper as visitas ao monumento
Marcelo Crivella é liberado para disputar Senado após liminar do TSE
Ministro André Mendonça ressaltou que a decisão não absolve o ex-prefeito do Rio, apenas suspende temporariamente seus efeitos
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