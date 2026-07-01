Criminosos atearam fogo em barricadas em meio ao confronto - Reprodução

Criminosos atearam fogo em barricadas em meio ao confrontoReprodução

Publicado 01/07/2026 09:52

Rio - Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, viveram momentos de tensão devido a intensos tiroteios que ocorreram na madrugada desta quarta-feira (1º). A Polícia Militar atuou na área, que é controlada pelo Comando Vermelho. Um homem foi baleado e dois suspeitos foram presos na ação.



Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram a intensidade dos tiros e barricadas em chamas. Segundo os relatos, os disparos foram escutados de diversos bairros da cidade, como Nova Cidade, Colubandê e Mutuá.

"Mais de seis horas de guerra. Estou ouvindo um tiroteio intenso, que iniciou no início da madrugada", disse uma internauta. Desde as quatro da manhã. Marido saiu no meio do tiro para trabalhar. É angustiante. Que Deus proteja os inocentes", comentou outra.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz/São Gonçalo) realizaram uma ação na região. A ocorrência foi encerrada com a apreensão de três fuzis e a prisão de dois suspeitos. Um suspeito foi baleado e morto. Todos os três homens seriam de Mato Grosso.

Os tiroteios impactaram o setor de educação e de saúde no município. A Prefeitura de São Gonçalo informou que as unidades de Saúde da Família (USFs) David Capistrano, Salgueiro, Carlos Chagas, Palmeiras 2, Neuza Goulart, Albert Sabin e Itaúna 1 ficaram fechadas.

As escolas municipais João Saldanha, Salgado Filho, Marinheiro Marcílio Dias, Professora Niuma Goulart Brandão e Umei Professora Natalina Muniz de Oliveira tiveram as aulas do turno da manhã suspensas.

Liderança de Rabicó

Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, de 61 anos, comanda o tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, desde o final dos anos 1990. Ele é um dos principais líderes do Comando Vermelho no Estado do Rio.

Rabicó é conhecido por ordenar roubos a veículos na BR-101 e por aderir táticas de extorsão da milícia para conseguir obter lucros, além dos já adquiridos com a venda de drogas. Segundo relatos, ele anda cercado por seguranças e já fez diversos procedimentos estéticos na tentativa de se esconder da polícia.

As investigações que resultaram na operação apontaram que a facção utilizava empresas de reciclagem e ferros-velhos, contas bancárias de passagem, depósitos fracionados em espécie, emissão de notas fiscais falsas e intensa movimentação financeira entre empresas ligadas ao grupo para dar aparência legal aos recursos oriundos do tráfico.

O Complexo do Salgueiro convive constantemente com uma rotina de violência. Em março, uma moradora morreu ao ser baleada em uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares. Os agentes estavam a caminho de um ponto da localidade para checar uma informação de um suspeito ferido, quando bandidos, em uma área de mata, começaram a atirar na direção das equipes. A vítima foi atingida por bala perdida.