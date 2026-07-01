Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal GentilezaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

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Ana Fernanda Freire
Rio – Longas filas, horas de espera e terminais lotados voltaram a marcar a manhã desta quarta-feira (1º) no terceiro dia seguido da greve dos rodoviários no Rio. Em meio aos transtornos, passageiros tentam chegar ao trabalho com apenas 1.650 ônibus circulando nas ruas.
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Passageiros esperando ônibus na Central do Brasil - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Daniel optou por uma moto por aplicativo para chegar ao trabalho - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Daniel optou por uma moto por aplicativo para chegar ao trabalho - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Passageiros esperando ônibus na Central do Brasil - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Daniel esperou o ônibus por mais de 2h - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Beatriz esperou mais de duas horas na fila para pegar o BRT - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Greve dos rodoviários gera longas filas e transtornos entre passageiros pelo 3º dia - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Terceiro dia da greve dos rodoviários registra longas filas no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Em relação ao BRT, a Mobi-Rio informou que dos 541 veículos projetados para operar na hora pico (entre 6h e 7h), um total de 502 estavam em circulação. Esse número representa 92% da operação programada. De acordo com a determinação da Justiça, 80% da frota deveria estar em funcionamento.

No Terminal Gentileza, a moradora da Vila do João, Maria das Graças, contou que esperava o coletivo para ir trabalhar no Andaraí, na Zona Norte.

"Eu trabalho em uma lavanderia e costumo chegar 8h lá ou até antes. Mas agora, é todo dia essa luta. Depois dessa greve, a gente está chegando tudo atrasado no serviço. Em vez de pegar cedo, a gente só pega mais ou menos 10h. Ontem cheguei às 10h porque meu patrão foi buscar a gente na fila do ônibus. Na volta, ele não queria trazer, mas resolveu nos deixar lá no Campo de Santana para pegar o VLT. E ele disse que temos que ir, não importa se vamos chegar 10h ou 11h, então estou aqui", disse.

Outra passageira, Beatriz Félix, de 26 anos, enfrenta dificuldades desde o Terminal de Deodoro, na Zona Oeste.

"Segunda e terça foram os piores dias desde lá de Deodoro, sem BRT. A gente achou que fosse só a greve dos ônibus daqui, do 606, mas acabou afetando tudo. E o trem está extremamente lotado, VLT também, sem condições. Hoje eu consegui chegar até aqui, até o Terminal Gentileza, mas já estou aqui mais duas horas pra tentar pegar esse 606, que geralmente chega de cinco em cinco minutos", explicou.
O vendedor Daniel Apolloh, 21 anos, saiu de Campo Grande, na Zona Oeste, às 6h e só conseguiu chegar ao trabalho, no Norte Shopping, às 11h. Ele afirma que o trajeto ainda foi cansativo e que o ônibus estava sem ar-condicionado.
"Eu esperei 2h o ônibus 397 em Campo Grande. Peguei ele todo fechado e sem ar condicionado. Uma senhora desmaiou e descemos com ela na Avenida Brasil. Foi uma loucura, ficamos 3h no trânsito e estava um calor absurdo. No caminho, as pessoas começaram a descer por conta do calor e ir de moto por aplicativo", explicou.

Daniel também desceu na Avenida Brasil, onde pegou um BRT até a Central do Brasil, e em seguida uma moto por aplicativo.

"Eu desci, peguei o BRT numa estação que nem sei, porque morro de medo da Avenida Brasil, desci no Terminal Gentileza, peguei VLT pAra Central e da Central peguei uma moto, que já estava dando caro pra caramba, deu R$ 30 anos até o Norte shopping. Era para ter aberto a loja às 10h, cheguei aqui às 11h10, sendo que saiu de casa às 6h", frisou.
Assembleia decidirá rumos da greve
Na terça-feira (30) rodoviários votaram para manter a greve por tempo indeterminado após uma audiência no Tribunal Superior do Trabalho terminar sem acordo.
Nesta quarta-feira (1º), uma nova assembleia foi agendada para às 11h. Logo em seguida, o presidente do sindicato, Sebastião José, vai convocar uma reunião geral da categoria na sede social da entidade, na Estrada do Otaviano, em Rocha Miranda, na Zona Norte, para apresentar a proposta do patronal e assim retomar as atividades e o atendimento aos usuários.
Inicialmente, as reivindicações dos rodoviários não foram aceitas e o Rio Ônibus ofereceu apenas 4,39% de reajuste salarial, afirmando que não haveria contraproposta, citando dificuldades financeiras e a perda de subsídios que impedem um valor maior.
Veja quais são as reivindicações

- Salário de R$ 5 mil para motoristas que dirigem articulados
- Salário de R$ 4 mil para os demais motoristas
- Fim do contrato temporário e contratação pela CLT para os profissionais do BRT
- Tíquete alimentação de R$ 1 mil
- Jornada de trabalho 5x2,
- Manutenção do passe livre para a categoria
- Indenização dos 30 minutos do intervalo almoço
- Plano de saúde e odontológico