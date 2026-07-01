Rio - A greve dos rodoviários entra no terceiro dia nesta quarta-feira (1º). Apesar da determinação da Justiça definir que 80% da frota deveria estar nas ruas, apenas 1.650 ônibus circulam pela cidade. Segundo o sindicato, uma nova assembleia ocorrerá no Tribunal Superior do Trabalho (TRT) ainda nesta manhã.
Segundo a Mobi-Rio, dos 541 veículos projetados para operar na hora pico nesta quarta-feira (entre 6h e 7h), um total de 502 estavam em circulação. Esse número representa 92% da operação programada.
Em meio à paralisação, passageiros voltaram a enfrentar transtornos com longas filas, terminais e veículos lotados. Segundo a prefeitura, a alternativa para população segue sendo o metrô, trens e barcas, serviços que operam normalmente.
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Justiça determina aumento na frota
Anteriormente, a Justiça havia determinado que 50% da frota permanecesse em circulação. No entanto, na noite de terça-feira (30), o percentual foi elevado pelo presidente do TST, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, após a assembleia com os rodoviários terminar sem acordo. A decisão atendeu a um pedido da Prefeitura do Rio.
Na determinação, o ministro reconheceu que o transporte coletivo é um serviço essencial e que a manutenção de apenas 50% da frota representava risco à ordem e à segurança pública, além de comprometer o direito de ir e vir da população.
Em caso de descumprimento da medida, foi fixada multa diária de R$ 100 mil ao sindicato que representa os trabalhadores. O TST também determinou que, se for comprovado eventual conluio entre as entidades sindical e patronal para prejudicar os cofres públicos, a penalidade será aplicada a ambas e aumentará para R$ 200 mil por dia para cada uma
Em nota, a Prefeitura do Rio informou que ficará responsável por fiscalizar, por meio dos sistemas eletrônicos de monitoramento da operação, o cumprimento da decisão judicial.
De acordo com o Rio Ônibus, colocar um percentual mínimo em operação tem sido dificultado pelo Sindicato dos Rodoviários, que não encaminhou para os motoristas as escalas com a indicação de quais profissionais deveriam trabalhar para atender a frota mínima exigida.
"Os Consórcios fazem um apelo a todos os motoristas e rodoviários para que compareçam imediatamente às suas garagens e iniciem o trabalho. Lembramos a importância de atender a determinação da Justiça, que exige pelo menos 80% da frota nas ruas. A população carioca não pode ficar mais um dia a pé", disse em comunicado.
Já o sindicato reforça que desde o dia 28 enviou para a direção do Rio Ônibus um ofício pedindo a escala com a relação dos coletivos em cada garagem.
"Vale lembrar que o sindicato só detém a relação e contatos dos motoristas sindicalizados, cerca de 50% da categoria, os demais ficam em poder das empresas. Pena essa situação de imputar responsabilidades", afirmou o presidente da insituição, Sebastião José.
"Tomamos conhecimento no fim da noite de ontem da posição do presidente do TST caçando a liminar de regularidade da greve da categoria aqui no Rio de Janeiro. Essa decisão é um prêmio para a direção do Rio Ônibus que mesmo sentado na mesa de negociação, vem se negando a apresentar uma proposta em relação as reinvidicações do sindicato para atender aos trabalhadores. Não nos resta outra alternativa a não ser cumprir a liminar, até porque lei é para ser cumprida e não discutida", disse Sebastião.
Inicialmente, as reivindicações dos rodoviários não foram aceitas e o Rio Ônibus ofereceu apenas 4,39% de reajuste salarial, afirmando que não haveria contraproposta, citando dificuldades financeiras e a perda de subsídios que impedem um valor maior.
Na tarde de terça (30), grevistas fizeram uma manifestação no Centro da cidade, parando ônibus, retirando chaves da ignição e obrigando passageiros a descer. Com a paralisação, diversos veículos ficaram atravessados na pista, provocando um grande congestionamento na região.
Segundo o Rio Ônibus, pelo menos 15 coletivos foram vandalizados durante o protesto, e motoristas que estavam em serviço chegaram a ser agredidos. A Polícia Militar informou que três homens acabaram presos na Avenida Presidente Vargas, próximo ao Sambódromo, no momento em que eles abordavam um ônibus para pegar a chave.
Veja quais são as reivindicações
- Salário de R$ 5 mil para motoristas que dirigem articulados - Salário de R$ 4 mil para os demais motoristas - Fim do contrato temporário e contratação pela CLT para os profissionais do BRT - Tíquete alimentação de R$ 1 mil - Jornada de trabalho 5x2, - Manutenção do passe livre para a categoria - Indenização dos 30 minutos do intervalo almoço - Plano de saúde e odontológico
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