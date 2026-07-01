David foi preso no Flamengo, na Zona Sul do RioReprodução
Em sede policial, ele afirmou já ter sido preso na Argentina pelo mesmo crime e disse que estava fugindo para São Paulo.
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X do Nuno
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