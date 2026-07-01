Publicado 01/07/2026 00:00

Em março, o STF limitou os penduricalhos. Nesta terça, por 10 a 0, flexibilizou a própria restrição. As verbas que escapam ao teto de R$ 46,3 mil seguem pagas, agora tabeladas em 35%. A lei definitiva foi devolvida ao Congresso. Até ela vir, a exceção é a regra na folha.

R$ 450 mil escondidos embaixo de um sofá em Xerém. A Operação Anáfora II acrescenta um item ao catálogo nacional de esconderijos: a cueca, o apartamento-bunker, a descarga, agora o estofado. A engenhosidade de ocultar evolui sempre. A de punir, parece que não. Haja esconderijo.