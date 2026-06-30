Por causa da ocorrência, uma faixa da via precisou ser ocupada - Reprodução/Centro de Operações Rio

Por causa da ocorrência, uma faixa da via precisou ser ocupadaReprodução/Centro de Operações Rio

Publicado 30/06/2026 21:56

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta provocou lentidão na Estrada da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na noite desta terça-feira (30). A colisão aconteceu na Ponte Estaiada, sentido Avenida Armando Lombardi.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 20h36. Duas pessoas, um homem e uma mulher, sofreram ferimentos leves e foram atendidos no local. As vítimas não quiseram ser encaminhadas para uma unidade de saúde.

Por causa do acidente, uma faixa da via precisou ser ocupada para o trabalho das equipes de atendimento. Agentes da CET-Rio, policiais militares e bombeiros atuaram no local.

O trânsito apresentou retenções na região durante o atendimento da ocorrência. As causas do acidente não foram informadas.