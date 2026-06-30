Servidores da Uerj pedem por criação de adicional por tempo e desempenho - Leonardo Brito/Arquivo Agência O Dia

Servidores da Uerj pedem por criação de adicional por tempo e desempenhoLeonardo Brito/Arquivo Agência O Dia

Publicado 30/06/2026 17:30 | Atualizado 30/06/2026 17:43

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira (30), em discussão única, a criação do Adicional de Desenvolvimento Funcional (ADF) para servidores públicos estaduais civis e militares concursados. Nesta quarta-feira (1º), servidores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) vão se reunir em nova assembleia, que pode suspender a greve.