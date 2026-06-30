Desde março, a Força Municipal já realizou mais de 6,6 mil abordagens e efetuou 817 prisões - Erica Martin/Agencia O Dia

Desde março, a Força Municipal já realizou mais de 6,6 mil abordagens e efetuou 817 prisõesErica Martin/Agencia O Dia

Publicado 30/06/2026 14:35 | Atualizado 30/06/2026 16:20

Rio - A Força Municipal vai iniciar operações na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, a partir deste domingo (5). O novo patrulhamento ocorrerá em dois perímetros considerados estratégicos para o combate a roubos e furtos: Entre o Terminal Jardim Oceânico e a Praça do Ó, e na região do cruzamento da Avenida Ayrton Senna com a Avenida das Américas.