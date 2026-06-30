Desde março, a Força Municipal já realizou mais de 6,6 mil abordagens e efetuou 817 prisõesErica Martin/Agencia O Dia
O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) durante reunião de apresentação do balanço operacional da corporação. Segundo ele, a escolha dos locais levou em conta os índices de criminalidade registrados em áreas com grande circulação de pessoas.
"A gente avança com a operação da Força Municipal nas áreas do entorno do Jardim Oceânico e Praça do Ó e no entroncamento da Avenida Ayrton Senna com a Avenida das Américas, que são basicamente o entorno do Barra Shopping, do Terminal Alvorada e o Bosque da Barra. São as áreas de maiores concentrações de roubos e furtos, porque existe uma grande circulação de pessoas. Vão ser 40 agentes da Força Municipal, que estarão bem treinados, orientados e equipados para fazer o trabalho de policiamento ostensivo", afirmou o prefeito.
Com a expansão, a Força Municipal passará a atuar em 12 áreas da cidade. O modelo de policiamento segue o mesmo já adotado em outros bairros, com foco em regiões e horários definidos a partir do mapeamento de ocorrências.
Desde o início das atividades, em março deste ano, a divisão já realizou mais de 6,6 mil abordagens e efetuou 817 prisões. No mesmo período, os agentes recuperaram 141 celulares, 139 motocicletas e 15 cordões roubados, além de apreender uma arma de fogo, seis réplicas de arma e 45 armas brancas.
As equipes atuam a pé, em motocicletas e em viaturas, distribuídas em duplas ou trios posicionados em pontos previamente definidos conforme a dinâmica de cada região.
Para o secretário municipal de Segurança Urbana, Brenno Carnevale, os números refletem a estratégia adotada pela corporação.
“Os resultados refletem a atuação estratégica da Força Municipal nos perímetros definidos a partir de análises constantes das manchas criminais. O efetivo atua de forma direcionada em áreas de grande incidência de roubos e furtos, reforçando o policiamento preventivo e ostensivo na nossa cidade, sempre em complemento ao trabalho realizado pelas forças policiais”, destacou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.