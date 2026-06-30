Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de JaneiroReginaldo Pimenta/Agência O Dia
MPF investiga denúncia de racismo em fiscalização no Santos Dumont
Passageiro relata abordagem constrangedora durante inspeção de embarque; órgão pediu imagens e esclarecimentos à Polícia Federal
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