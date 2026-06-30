Caso segue em investigação para a conclusão do inquéritoReprodução/Polícia Civil
Suspeito de feminicídio em hotel é preso pela Polícia Civil
Letícia Rodrigues Neves morreu dias após ser encontrada desacordada em piscina de suíte na Avenida Niemeyer
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Adicional para servidores é aprovado e greve da Uerj pode ser suspensa
Medida foi comemorada pela categoria, que decidirá os próximos passos do movimento em assembleia nesta quarta-feira (1)
PF acha R$ 450 mil embaixo de sofá em ação contra fraude na Saúde
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Idosa já havia denunciado agressões e possuía medidas protetivas contra o filho, que também é investigado por violência física e psicológica
Estado firma acordo de reparação por casos de violência no Rio
Documento reconhece violações, garante indenizações e determina novas medidas de proteção aos direitos humanos
Vídeos: rodoviários param ônibus e passageiros são obrigados a descer
Grevistas retiraram as chaves da ignição dos coletivos em principal via do Centro do Rio, na tarde de terça-feira (30)
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