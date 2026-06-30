Sem acordo entre Rio Ônibus e rodoviários, audiência termina em confusão no Centro do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Sem acordo entre Rio Ônibus e rodoviários, audiência termina em confusão no Centro do RioReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/06/2026 15:47 | Atualizado 30/06/2026 20:17

Veja os vídeos abaixo. Rio - Rodoviários em greve interromperam a circulação de ônibus no Centro, na tarde desta terça-feira (30), e retiraram as chaves da ignição dos veículos. Imagens mostram passageiros desembarcando dos coletivos e seguindo viagem a pé após os manifestantes impedirem a continuidade do serviço na Avenida Presidente Antônio Carlos, uma das principais vias da cidade.

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Com a paralisação, diversos ônibus ficaram atravessados na pista, provocando um grande congestionamento na região. Segundo o Rio Ônibus, pelo menos 15 coletivos foram vandalizados durante o protesto, e motoristas que estavam em serviço chegaram a ser agredidos.

A Polícia Militar informou que três homens acabaram presos na Avenida Presidente Vargas, próximo ao Sambódromo, no momento em que eles abordavam um ônibus para pegar a chave. Policiais do 5º BPM (Centro) e do Recom fazem patrulhamento nas ruas do Centro do Rio.



Veja as imagens:





Rodoviários em greve retiraram as chaves de ônibus e passageiros tiveram que seguir a viagem a pé durante protesto no Centro do Rio, na tarde desta terça-feira (30)



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/Q59ye1sgLl — Jornal O Dia (@jornalodia) June 30, 2026

No Terminal Gentileza também houve confusão entre os rodoviários e policiais militares. Os agentes chegaram a disparar spray de pimenta para afastar os manifestantes.

O protesto começou após a audiência realizada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), no Centro do Rio, terminar sem acordo entre os rodoviários e o Rio Ônibus. Com isso, a greve foi mantida. De acordo com o sindicato da categoria, uma nova assembleia está marcada para a próxima segunda-feira (6), quando os trabalhadores devem definir os próximos passos da paralisação.

Audiência no TRT

Durante a assembleia no TRT, as empresas de ônibus não atenderam às reivindicações da categoria e pediram uma trégua no movimento até segunda (6). Na ocasião, o presidente do Rio Ônibus chegou a oferecer 4,39% de reajuste salarial, afirmando que não haveria contraproposta, citando dificuldades financeiras e a perda de subsídios que impedem um valor maior.



O Sindicato dos Rodoviários, no entanto, propôs uma divisão do reajuste, com 8% imediatamente e 8,3% em novembro deste ano. Porém, a proposta não foi aceita.