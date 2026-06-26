Servidores da Uerj pedem por criação de adicional por tempo e desempenho - Leonardo Brito/Arquivo Agência O Dia

Servidores da Uerj pedem por criação de adicional por tempo e desempenhoLeonardo Brito/Arquivo Agência O Dia

Publicado 26/06/2026 21:48

Rio - Em meio à greve que já dura três meses , a Comissão de Negociação do Comando Unificado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) conquistou um avanço na luta por melhorias salariais. Na noite desta sexta-feira (26), o governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, garantiu que enviará à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) o Projeto de Lei (PL) que cria o adicional por tempo de desempenho para a categoria.

A criação deste adicional é considerada uma das principais demandas do movimento grevista. Inicialmente, a proposta contemplava apenas os servidores da Uerj. No entanto, o governador decidiu estender o benefício a todos os servidores públicos que tiveram os triênios extintos pela Lei nº 195/2021.



A votação do projeto está prevista para a próxima terça-feira (30). Em nota, a coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais do Estado do Rio de Janeiro (Sintuperj), Cassia Gonçalves, e o membro do Comando de Greve Igor Conde convocaram os servidores a acompanharem a sessão na Alerj.



"Todos os servidores têm o compromisso de estar presentes na Assembleia Legislativa para pressionar os deputados pela aprovação do PL", afirmaram.



Veja abaixo o comunicado divulgado após a negociação:





A greve

A paralisação envolve docentes e técnicos administrativos da Uerj, que cobram medidas contra a precarização das condições de trabalho nos campi da instituição. As categorias afirmam que acumulam perdas salariais ao longo dos últimos anos e apontam defasagem em relação à inflação, além do descumprimento de acordos firmados anteriormente com o governo estadual.