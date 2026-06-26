Homem é detido pela PM no Centro de Niterói; revólver calibre .38 foi apreendido durante a ocorrência - Divulgação PMRJ

Homem é detido pela PM no Centro de Niterói; revólver calibre .38 foi apreendido durante a ocorrênciaDivulgação PMRJ

Publicado 26/06/2026 19:58

Rio - Um homem foi baleado na perna na tarde desta quinta-feira (26), no Centro de Niterói. Paulo José Menezes Peixoto da Silva, 38 anos, foi socorrido com ferimentos de gravidade moderada. Um suspeito, identificado como Matheus de Souza Ferreira, foi preso. Com ele, policiais militares apreenderam um revólver calibre .38.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel foi acionado às 14h40 para atender à ocorrência na Galeria José Carreteiro, na Rua Visconde de Uruguai. Testemunhas relataram que o barbeiro Paulo José trabalhava no momento em que Matheus, apontado como agiota, chegou para cobrar uma dívida. Após uma discussão, o suspeito teria deixado o local, retornado em seguida e efetuado o disparo.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM foram acionadas após um alerta de tiros na região. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a vítima ferida. O barbeiro foi encaminhado para atendimento médico, mas seu estado de saúde não havia sido informado até a publicação desta reportagem.



Durante as buscas na região, os policiais localizaram e abordaram Matheus, que ainda estava com o revólver calibre .38 supostamente utilizado no crime. O suspeito foi levado para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado e será investigado.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.