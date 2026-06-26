Homem é detido pela PM no Centro de Niterói; revólver calibre .38 foi apreendido durante a ocorrênciaDivulgação PMRJ
Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel foi acionado às 14h40 para atender à ocorrência na Galeria José Carreteiro, na Rua Visconde de Uruguai. Testemunhas relataram que o barbeiro Paulo José trabalhava no momento em que Matheus, apontado como agiota, chegou para cobrar uma dívida. Após uma discussão, o suspeito teria deixado o local, retornado em seguida e efetuado o disparo.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM foram acionadas após um alerta de tiros na região. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a vítima ferida. O barbeiro foi encaminhado para atendimento médico, mas seu estado de saúde não havia sido informado até a publicação desta reportagem.
Durante as buscas na região, os policiais localizaram e abordaram Matheus, que ainda estava com o revólver calibre .38 supostamente utilizado no crime. O suspeito foi levado para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado e será investigado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.