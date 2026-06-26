Unidades do Detran-RJ funcionarão em horário especial devido ao jogo da Seleção Brasileira às 14h - Alexandre Simonini/Detran RJ

Unidades do Detran-RJ funcionarão em horário especial devido ao jogo da Seleção Brasileira às 14hAlexandre Simonini/Detran RJ

Publicado 26/06/2026 17:22

Os serviços do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) terão o horário de funcionamento alterado na próxima segunda-feira (29). A medida se deve ao ponto facultativo decretado pelo governo estadual em razão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, marcado para as 14h.



De acordo com o órgão, os serviços de identificação civil, veículos, habilitação e o teleatendimento funcionarão até as 12h no dia do jogo.



O Detran-RJ informou ainda que o funcionamento será retomado normalmente na terça-feira (30), seguindo os horários regulares de cada unidade.

Saúde funciona sem mudanças no ponto facultativo

Na área da Saúde, a Prefeitura do Rio informou que os serviços essenciais funcionarão normalmente, sem alteração, mesmo com o ponto facultativo. As unidades de urgência e emergência seguirão abertas 24 horas, incluindo hospitais, UPAs, Centros de Emergência Regional (CERs) e Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III.

Entre os hospitais que funcionam ininterruptamente estão o Souza Aguiar (Centro), Miguel Couto (Gávea), Salgado Filho (Méier), Lourenço Jorge (Barra da Tijuca), Pedro II (Santa Cruz), Rocha Faria (Campo Grande), Albert Schweitzer (Realengo), Evandro Freire (Ilha do Governador), Rocha Maia (Botafogo), Francisco da Silva Telles (Irajá), Andaraí, Cardoso Fontes (Jacarepaguá) e o Hospital da Mulher Mariska Ribeiro (Bangu).

Também permanecem com atendimento 24h as UPAs de Vila Kennedy, Rocinha, Complexo do Alemão, Cidade de Deus, Manguinhos, Santa Cruz/João XXIII, Engenho de Dentro, Madureira, Costa Barros, Senador Camará, Sepetiba, Paciência, Magalhães Bastos, Rocha Miranda e Del Castilho.

Os Centros de Emergência Regional (CERs) do Centro, Leblon, Barra da Tijuca, Ilha do Governador, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz, Andaraí e Jacarepaguá também não terão alteração no funcionamento.

Já os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipo III seguem funcionando normalmente em regime 24 horas, garantindo atendimento contínuo em saúde mental à população.