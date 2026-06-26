Centro de Radioterapia Dr. Marcello Reis conta com equipamento de última geração que permite tratar tumores - Divulgação/SES-RJ

Centro de Radioterapia Dr. Marcello Reis conta com equipamento de última geração que permite tratar tumoresDivulgação/SES-RJ

Publicado 26/06/2026 18:53

Rio - O Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN), localizado na Rua Washington Luís, no Centro do Rio, ganhou um novo centro de radioterapia, nesta sexta-feira (26). Referência internacional em cirurgias neurológicas de média e alta complexidade, a unidade passa a contar com um acelerador linear, equipamento de última geração que permite tratar tumores, como os de cérebro e coluna, com máxima precisão. O aparelho vai ampliar em 150% a capacidade de atendimento de radioterapia realizado pelo instituto.

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O diretor-médico do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer Filho, explica que a inovação faz parte da missão da unidade, responsável por mais de 2 mil cirurgias de média e alta complexidade por ano. "A chegada desse equipamento representa um marco para o instituto e reforça nossa vocação para a inovação. É indispensável contarmos com uma tecnologia de primeira linha para cumprir nossa principal missão, que é o tratamento dos tumores cerebrais, presentes em cerca de 80% dos nossos pacientes. Agora, poderemos oferecer um tratamento ainda mais completo", afirmou.



Durante a solenidade, o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, destacou a importância de novas tecnologias integradas ao Sistema Único de Saúde (SUS). "O acelerador linear é um grande avanço no tratamento oncológico, que aumenta as chances de êxito na busca da cura. O Governo do Estado está empenhando todos os esforços para alcançar o patamar ideal na oferta de serviços de saúde à população", afirmou.



Com a instalação do novo equipamento, o número de pacientes atendidos na radioterapia passará de 28 para até 70 por mês, reduzindo significativamente o tempo de espera para o início do tratamento. O secretário de Estado de Saúde, Ronaldo Damião, destacou que a entrega do novo centro faz parte do processo de modernização da rede estadual de saúde.



"O acelerador linear coloca à disposição dos pacientes do Instituto Estadual do Cérebro uma das mais avançadas tecnologias para o tratamento do câncer, oferecida gratuitamente pelo SUS. Também estamos valorizando os servidores com a autorização para novos concursos públicos em diversas áreas", disse o secretário.



Novo equipamento oferece tratamento mais rápido



O Centro de Radioterapia representa um investimento de R$ 32 milhões. Do total, R$ 21 milhões foram destinados à aquisição do acelerador linear, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). A estrutura também conta com o Gamma Knife, equipamento utilizado em radiocirurgias cerebrais de alta precisão, sem necessidade de incisões.



O acelerador linear emite feixes de raios X de alta energia direcionados com precisão ao tumor, danificando o DNA das células cancerígenas e impedindo sua multiplicação. A aplicação é totalmente indolor, e o paciente não sente a radiação, fator que proporciona uma diminuição dos efeitos colaterais e melhora a qualidade do tratamento oferecido. Cada sessão dura em média de 15 a 20 minutos. O tempo efetivo de radiação é pequeno, o que preserva ao máximo os tecidos saudáveis.



Todos os atendimentos realizados no Centro de Radioterapia são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mediante encaminhamento pelo Complexo Estadual de Regulação. Os pacientes são encaminhados por unidades e hospitais da rede pública, desde que caso esteja dentro do perfil de atendimento do Instituto Estadual do Cérebro.

Homenagem a doutor

O centro de radioterapia instalado homenageia o doutor Marcello Reis da Silva, um dos especialistas do corpo clínico da unidade, que morreu em setembro de 2025. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1987, ele se destacou como neurocirurgião, com sólida trajetória acadêmica e profissional.



Marcello realizou residência médica em Neurocirurgia na UFRJ em 1994 e concluiu o mestrado em Medicina (Cirurgia Geral) pela mesma instituição em 2000. Ele também atuava como médico da UFRJ, do Ministério da Saúde e do IECPN.