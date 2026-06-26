Acidente entre carro e moto causa interdição no Viaduto Engenheiro Noronha - Divulgação COR- RIO

Acidente entre carro e moto causa interdição no Viaduto Engenheiro NoronhaDivulgação COR- RIO

Publicado 26/06/2026 17:46 | Atualizado 26/06/2026 18:40

Rio - Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta interditou parcialmente a subida do Viaduto Engenheiro Noronha, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, no sentido Centro, na tarde desta quinta-feira (26). A ocorrência foi registrada nas proximidades do Túnel Santa Bárbara, após o Palácio Guanabara.



De acordo com o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), o acidente aconteceu por volta das 16h05 e provocou a interdição parcial da subida do viaduto no sentido Centro. O desvio do trânsito foi realizado pela Rua Pinheiro Machado para acesso à estrutura.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento no local. O SAMU-RJ informou que enviou uma equipe à Rua Pinheiro Machado e socorreu um homem, levado ao Hospital Municipal Miguel Couto. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



O trânsito apresenta retenção desde a altura da Praia de Botafogo.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.