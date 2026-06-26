Acidente entre carro e moto causa interdição no Viaduto Engenheiro NoronhaDivulgação COR- RIO
De acordo com o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), o acidente aconteceu por volta das 16h05 e provocou a interdição parcial da subida do viaduto no sentido Centro. O desvio do trânsito foi realizado pela Rua Pinheiro Machado para acesso à estrutura.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento no local. O SAMU-RJ informou que enviou uma equipe à Rua Pinheiro Machado e socorreu um homem, levado ao Hospital Municipal Miguel Couto. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
O trânsito apresenta retenção desde a altura da Praia de Botafogo.
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