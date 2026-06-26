Jan Mertens tomou posse como delegado da Polícia Civil em 2024 - Reprodução / Redes Sociais

Jan Mertens tomou posse como delegado da Polícia Civil em 2024Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/06/2026 14:01

Rio - O delegado Jan Marcel Paschoal Mertens, baleado em um confronto com policiais civis em Niterói , na Região Metropolitana, passará por uma nova cirurgia ortopédica neste sábado (27). A previsão é que ele receba alta médica neste final de semana.

Jan, lotado na 19º DP (Tijuca), foi atingido em uma troca de tiros com agentes da 76ª DP (Niterói) na noite da última quarta-feira (24). Segundo informações preliminares, ele teria achado que uma ação dos policiais, no bairro Ingá, seria falsa blitz. O delegado atirou e a equipe da distrital revidou, dando início ao confronto.

A vítima deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, também na Região Metropolitana, com fratura exposta na perna esquerda e ferimentos na perna direita.

De acordo com a direção da unidade, o paciente passou por cirurgia nesta quinta-feira (25). O delegado irá passar por um novo procedimento, desta vez definitivo, neste sábado (27), para remoção dos ferros. Ainda segundo a direção, a provável alta é no domingo (28).

O estado de saúde da vítima é considerado estável.