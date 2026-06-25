Delegado está internado no Hospital Estadual Alberto TorresDivulgação
Na manhã desta quinta-feira (25), o delegado foi levado para sala de cirurgia.
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