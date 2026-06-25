Delegado está internado no Hospital Estadual Alberto Torres - Divulgação

Delegado está internado no Hospital Estadual Alberto TorresDivulgação

Publicado 25/06/2026 11:51

Rio - Um delegado da Polícia Civil foi baleado em um confronto com agentes da 76ª DP (Niterói), na noite desta quarta-feira (24), em Niterói, na Região Metropolitana.

Segundo informações preliminares, uma equipe da 76ª DP realizava uma ação, no bairro Ingá, no momento em que Jan Marcel Paschoal Mertens passou pelo local. O delegado, lotado na 19ª DP (Tijuca), teria achado que se tratava de uma falsa blitz e atirou contra os agentes, que revidaram dando início à troca de tiros.

Jan foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, também na Região Metropolitana. De acordo com a direção da unidade, ele teve fratura exposta na perna esquerda e ferimentos na perna direita.

A vítima passou por atendimento da equipe multidisciplinar no centro de trauma e por exames de imagens e clínicos.



Na manhã desta quinta-feira (25), o delegado foi levado para sala de cirurgia.