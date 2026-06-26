Publicado 26/06/2026 00:00

Um prédio de três andares desaba na Ilha do Governador e mata duas irmãs, de 4 e 11 anos. A cidade demole prédios irregulares pelo risco de colapso, mas a fiscalização chega sempre depois do escombro. Não é o primeiro e, infelizmente, não será o último: tragédias anunciadas.

Anvisa apreende um suplemento de origem indeterminada com alegações terapêuticas indevidas e suspende lotes de creatina em goma de outra marca. Na busca pela vida saudável, o alimento natural perde espaço para o preparo em pó. Prato cheio para os oportunistas.