Desabamento na Ilha do Governador matou duas meninas, de 4 e 11 anosÉrica Martin / Agência O Dia
Segundo informações iniciais, as duas meninas estavam sozinhas em casa no momento do desabamento. De acordo com o morador Rafael Campos, os pais das crianças trabalhavam em turnos diferentes.
"Foi naquele intervalo de cinco minutinhos. Um trabalhava à noite e o outro de dia. A mulher chegou e ele saiu. Ela foi à padaria. A mãe veio para casa e, quando chegou, estava tudo desmoronado", conta.
"Acordei por volta das 7h e sentei no sofá. Foi quando eu escutei a explosão. Olhei da varanda e vi o fumaceiro subindo. Comecei a gritar, porque a casa que caiu afetou a do meu filho. Minha nora e meu neto ficaram encurralados. O Corpo de Bombeiros veio muito rápido. Infelizmente já não dava mais tempo para salvar as irmãzinhas. Foi muito triste, outra coisa é viver isso, que nunca aconteceu aqui”, diz.
Nora de Márcia, Larissa dos Santos conta que tudo aconteceu muito rápido. "A gente só escutou um estrondo. Quando fui olhar, vi um clarão. Até achei que fosse um raio que caiu no poste, mas, logo depois, veio a fumaça dos escombros e vi que a casa da frente tinha desabado. Eu corri para a sala, depois fui para o quarto e comecei a pedir socorro. Eu não sabia qual era a real situação aqui fora. Eu e meu filho ficamos encurralados, presos dentro de casa. Não tinha saída, não tinha janela… Só via fumaça e muita poeira", narra.
Cerca de 50 militares atuaram na ocorrência, que durou aproximadamente cinco horas. Bombeiros do Quartel da Ilha do Governador (19° GBM), do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e do Grupamento de Busca e Resgate com Cães (GBRESC) trabalharam no resgate, com o emprego de viaturas e equipamentos especializados. Além de Larissa e do filho, um cachorro também foi salvo.
Segundo o subsecretário da Defesa Civil, Rodrigo Gonçalves, apenas o prédio de três andares que desabou foi interditado. O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) acompanhou as buscas desde o início da manhã. Durante a tarde, o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, emitiu uma nota de pesar
Por volta de 13h30, os corpos das vítimas foram removidos pelos bombeiros e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio. O caso será investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador). A despedida acontece nesta sexta-feira (26) com velório às 11h e sepultamento às 14h no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador.
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