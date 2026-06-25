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FOTOS! Duas crianças morrem em desabamento na Ilha
Duas meninas, de 4 e 11 anos, morreram após ficarem presas sob os escombros de um imóvel de três andares que desabou na comunidade Praia da Rosa, no bairro Tauá, na Ilha do Governador, na manhã desta quinta-feira (25). As vítimas eram irmãs.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher e mais uma criança, foram resgatadas com vida e passam bem.
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Ação ocorreu nesta quinta-feira (25)
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