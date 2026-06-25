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FOTOS! Duas crianças morrem em desabamento na Ilha
Rio de Janeiro

FOTOS! Duas crianças morrem em desabamento na Ilha

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Crianças morreram em desabamento na Ilha do Governador
Crianças morreram em desabamento na Ilha do Governador
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Bombeiros buscam vítimas entre os escombros
Cachorro também foi resgatado dos escombros
Agentes da Polícia Civil na Praia da Rosa
Polícia Civil deu apoio ao trabalho do Corpo de Bombeiros na Praia da Rosa
Carro da Defesa Civil após a retirada dos corpos dos escombros
Bombeiros retiraram corpos dos escombros e levaram para o IML
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Duas meninas, de 4 e 11 anos, morreram após ficarem presas sob os escombros de um imóvel de três andares que desabou na comunidade Praia da Rosa, no bairro Tauá, na Ilha do Governador, na manhã desta quinta-feira (25). As vítimas eram irmãs.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher e mais uma criança, foram resgatadas com vida e passam bem.
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