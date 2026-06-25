Crianças morreram em desabamento na Ilha do Governador - Érica Martin / Agência O Dia

Crianças morreram em desabamento na Ilha do GovernadorÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 25/06/2026 09:42 | Atualizado 26/06/2026 14:55

Rio - Duas meninas, de 4 e 11 anos, morreram após ficarem presas sob os escombros de um imóvel de três andares que desabou na comunidade Praia da Rosa, no bairro Tauá, na Ilha do Governador, Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher e mais uma criança, foram resgatadas com vida e passam bem.

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Informações iniciais apontam que as irmãs, identificadas como Vitoria Aleixo Leandro de Mello, de 11 anos, e Agatha Aleixo Leandro de Mello, de 4, estavam sozinhas em casa depois que os pais saíram para trabalhar. Logo após os corpos serem encontrados, o pai das meninas chegou ao local visivelmente abalado e precisou ser amparado por equipes da prefeitura e dos bombeiros.

Maria Rosilda Pereira de Azevedo Moreira, presidente da Associação de Mulheres da Ilha do Governador (Amuig), contou que a vítima mais velha participava do Projeto Botinho, do Corpo de Bombeiros, que consiste em orientar crianças e adolescentes sobre condições do mar, primeiros socorros e educação ambiental.



"É um momento muito difícil. Elas [as irmãs] eram maravilhosas, um amorzinho. Nós temos um projeto na Praia da Rosa. Todo ano a gente faz o Projeto Botinho. Alguns bombeiros me reconheceram e perguntaram quem era a aluna. Uma delas era nossa aluna desde 4 anos. [Desejo] Muita força nesse momento", disse a educadora social.

Cerca de 50 militares atuaram na ocorrência, que durou aproximadamente cinco horas. Militares do Quartel da Ilha do Governador (19° GBM), do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e do Grupamento de Busca e Resgate com Cães (GBRESC) trabalharam no resgate, com o emprego de viaturas e equipamentos especializados.

Ainda em meio as buscas, moradores da comunidade fizeram um corredor humano para ajudar os militares na remoção de escombros. No momento do desabamento, chovia na região.



De acordo com o tenente-coronel Vilaça, do Corpo de Bombeiros, as vítimas resgatadas com vida são mãe e filho, que estavam com o acesso a casa interditado. Além delas, um cachorro também foi salvo.



"No local do deslizamento, fizemos o resgate de um cachorro e recebemos informações de que duas meninas estariam sob os escombros. Então, fizemos acionamentos para que todas as equipes fizessem o resgate dessas vítimas e, infelizmente, com muito pesar, resgatamos sem vida. A gente teve um apoio muito bom da comunidade, com um corredor humano, para remover os escombros que nossa equipe retirava", explicou.



Segundo o subsecretário da Defesa Civil, Rodrigo Gonçalves, a população da região já recebeu apoio da prefeitura e apenas o imóvel que desabou será interditado.



"Vamos precisar interditar somente esse prédio de três andares que veio a colapsar. Vamos precisar da Secretaria de Conservação e da Comlurb para retirada de dois trechos que estão na iminência de cair e afetando o acesso as outras moradias. O prefeito garantiu assistência social total para essa família enlutada", destacou.

O prefeito Cavaliere também acompanhou as buscas desde o início da manhã. Durante a tarde, o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto emitiu uma nota de pesar e afirmou que acompanhou o trabalho dos Bombeiros. "Neste momento de dor, me solidarizo com os familiares, amigos e moradores, que enfrentam essa perda. Nenhuma palavra é capaz de amenizar o sofrimento provocado por uma tragédia como esta [...] O Governo do Estado prestará todo o apoio aos familiares das vítimas neste momento difícil", disse.

Por volta de 13h30, os corpos das vítimas foram removidos pelos bombeiros e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio.

O caso será investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador). A despedida acontece nesta sexta-feira (26) com velório às 11h e sepultamento às 14h no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador.