Rio - A escadaria que liga a Rua Francisco Luís Leopoldo Fernandes Pinheiro à Rua Eduardo Luiz Gomes, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana, foi interditada pela Defesa Civil do município, nesta quinta-feira (25), após o desabamento parcial da laje de um dos patamares da estrutura.
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Imagens feitas por uma equipe do DIA mostram o local com um afundamento expressivo, além de rachaduras profundas. Faixas de isolamento foram colocadas para impedir o acesso de pedestres.
Devido à proximidade da estrutura comprometida com um imóvel utilizado como república estudantil, a Defesa Civil também interditou preventivamente o prédio e notificou o proprietário para adoção das providências cabíveis, visando preservar a segurança dos ocupantes.
A Defesa Civil orienta que a população respeite a interdição e utilize rotas alternativas até a conclusão das avaliações técnicas e das intervenções necessárias.
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