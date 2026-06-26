Parte da escadaria desabou e foi interditada pela Defesa Civil de Niterói - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Parte da escadaria desabou e foi interditada pela Defesa Civil de NiteróiReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/06/2026 13:07

Rio - A escadaria que liga a Rua Francisco Luís Leopoldo Fernandes Pinheiro à Rua Eduardo Luiz Gomes, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana, foi interditada pela Defesa Civil do município, nesta quinta-feira (25), após o desabamento parcial da laje de um dos patamares da estrutura.

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Imagens feitas por uma equipe do DIA mostram o local com um afundamento expressivo, além de rachaduras profundas. Faixas de isolamento foram colocadas para impedir o acesso de pedestres.



Devido à proximidade da estrutura comprometida com um imóvel utilizado como república estudantil, a Defesa Civil também interditou preventivamente o prédio e notificou o proprietário para adoção das providências cabíveis, visando preservar a segurança dos ocupantes.



A Defesa Civil orienta que a população respeite a interdição e utilize rotas alternativas até a conclusão das avaliações técnicas e das intervenções necessárias.

