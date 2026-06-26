A captura foi realizada por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu)Reprodução/Polícia Civil
Condenado por estupro contra a enteada é preso em Piedade
Criminoso cumprirá a pena em regime semiaberto
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Inicialmente, o Projeto de Lei contemplava apenas os funcionários da Uerj, no entanto, Ricardo Couto decidiu estender o benefício
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Tecnologia ainda passa por testes e depende de certificação e regulamentação para entrar em operação
Tiroteio termina com três homens mortos no Recreio dos Bandeirantes
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Homem é baleado no Centro de Niterói
Suspeito, apontado como agiota, teria atirado após discutir com a vítima durante cobrança de dívida
RJ ganha Centro de Radioterapia no Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer
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