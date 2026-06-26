A captura foi realizada por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) - Reprodução/Polícia Civil

A captura foi realizada por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu)Reprodução/Polícia Civil

Publicado 26/06/2026 18:13

Um homem condenado pela Justiça pelo crime por estupro de vulnerável contra a própria enteada foi preso na quinta-feira (26), no bairro de Piedade, na Zona Norte.

A captura foi realizada por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu), em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital. O criminoso estava foragido.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em 2011, quando o homem era companheiro da mãe da vítima. As investigações apontaram que ele se aproveitava de momentos em que estava sozinho com a criança, que tinha 7 anos à época dos fatos, para cometer os abusos.

Ainda segundo a apuração policial, o homem também teria submetido a menina a situações inadequadas para sua idade, como por exemplo , assistir a filmes pornográficos e utilizado ameaças para evitar que o caso fosse revelado à família ou às autoridades. O criminoso ameaçava matar a menina e a mãe.

Denunciado, o homem foi processado e condenado por estupro de vulnerável. Agora, capturado, ele vai cumprir a pena de oito anos e um mês de reclusão em regime semiaberto.

Depois dos procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça para cumprimento da pena.