Troca de tiros aconteceu na Estrada Benvindo de Novaes - Reprodução/Redes Sociais

Troca de tiros aconteceu na Estrada Benvindo de NovaesReprodução/Redes Sociais

Publicado 26/06/2026 20:00

Rio - Um intenso tiroteio na Avenida Benvindo de Novaes, na altura do número 2.800, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, terminou com três homens mortos na noite desta sexta-feira (26). Entre as vítimas, apenas uma foi identificada até o momento. Trata-se de João Paulo Pereira de Vasconcelos.

O crime aconteceu por volta das 18h, na entrada do Condomínio Sublime, a cerca de 700 metros do Américas Shopping. Como o tiroteio ocorreu em um horário de grande circulação de moradores e veículos, a região acabou sendo tomada por um clima de tensão e medo.



Segundo o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), equipes foram acionadas e isolaram a área para a realização da perícia. Ainda de acordo com a corporação, o policiamento segue reforçado na região.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as circunstâncias das mortes.

Devido a ocorrência, uma faixa da Estrada Benvindo de Novais está ocupada, nas proximidades do Américas Shopping, sentido Vargem Pequena. Às 20h, o trânsito era lento a partir do acesso pela Avenida das Américas. A opção para evitar o engarrafamento é seguir pela Avenida Salvador Allende ou Estrada Vereador Alceu de Carvalho para acessar a Estrada do Rio Morto.