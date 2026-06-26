Bebê recebeu atendimento médico e passa bem - Divulgação

Bebê recebeu atendimento médico e passa bemDivulgação

Publicado 26/06/2026 13:51

Rio - Policiais militares salvaram um bebê de apenas 15 dias que havia se engasgado, na noite desta quinta-feira (25), na Rua Imboassú, no bairro Boaçu, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O caso foi registrado por imagens de câmeras de segurança de uma lanchonete.

Veja imagens:

PMs salvam bebê engasgado em São Gonçalo



Créditos: divulgação pic.twitter.com/yIb6tqQ6mC — Jornal O Dia (@jornalodia) June 26, 2026

Segundo a corporação, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) faziam uma pausa para um lanche quando um carro parou ao lado da viatura. Duas mulheres e um homem desceram do veículo, com o bebê nos braços, informando que a criança estava engasgada e sem conseguir respirar. As imagens mostram o desespero da família durante o pedido de socorro.

De imediato, um dos agentes iniciou a manobra de desengasgo, apoiando a criança no antebraço, de bruços e com a cabeça inclinada para baixo. Após alguns minutos, o menino se recuperou e começou a chorar novamente.

Em seguida, os policiais o encaminharam para o Pronto Socorro Infantil (PSI) Darcy Ribeiro, no Centro, onde recebeu atendimento médico especializado.









