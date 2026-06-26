Bebê recebeu atendimento médico e passa bemDivulgação
PMs salvam bebê engasgado em São Gonçalo— Jornal O Dia (@jornalodia) June 26, 2026
Créditos: divulgação pic.twitter.com/yIb6tqQ6mC
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Bebê recebeu atendimento médico e passa bemDivulgação
PMs salvam bebê engasgado em São Gonçalo— Jornal O Dia (@jornalodia) June 26, 2026
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Vídeo: PMs salvam bebê engasgado em São Gonçalo
Família abordou os agentes em uma lanchonete
Familiares e amigos se despedem de irmãs mortas em desabamento na Ilha
Bombeiros que atuaram no resgate e colegas de escola das meninas também acompanharam velório, nesta sexta (26)
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Imóvel usado como república estudantil também foi isolado devido à proximidade com a estrutura
Artesão carioca famoso por produzir réplicas da taça da Copa infarta e aguarda cateterismo
Jarbas Meneghini estava a caminho da gráfica quando sentiu uma dor forte no peito
Caminhão furtado na Zona Sul é recuperado no Centro do Rio
Na ação, a carga foi encontrada intacta
Operação fiscaliza empresas suspeitas de emitir R$ 300 milhões em notas fiscais irregulares
Ação busca combater esquemas de sonegação de impostos, fraudes tributárias e estabelecimentos de fachada
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