Homem foi preso por agentes da 126ª DPReprodução
Líderes do TCP, mãe e filho são presos em central de monitoramento do tráfico
Segundo a Polícia Civil, a mulher é envolvida em tentativas de homicídios decorrentes de disputas territoriais
Inea suspende parcialmente licença da Refit após irregularidades
Decisão partiu do Grupo de Trabalho após uma vistoria realizada no início de junho
Governo vai enviar à Alerj proposta sobre adicional a servidores
Inicialmente, o Projeto de Lei contemplava apenas os funcionários da Uerj, no entanto, Ricardo Couto decidiu estender o benefício
Fiscalização poderá identificar motoristas sob efeito de drogas
Tecnologia ainda passa por testes e depende de certificação e regulamentação para entrar em operação
Tiroteio termina com três homens mortos no Recreio dos Bandeirantes
Entre as vítimas, apenas João Paulo Pereira de Vasconcelos foi identificado até o momento
Homem é baleado no Centro de Niterói
Suspeito, apontado como agiota, teria atirado após discutir com a vítima durante cobrança de dívida
RJ ganha Centro de Radioterapia no Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer
Unidade passa a contar com um acelerador linear, equipamento de última geração que permite tratar tumores, como os de cérebro e coluna
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