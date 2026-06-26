Homem foi preso por agentes da 126ª DP - Reprodução

Homem foi preso por agentes da 126ª DPReprodução

Publicado 26/06/2026 09:27

Rio - Apontados como lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP), mãe e filho foram presos, nesta quinta-feira (25), em uma central de monitoramento do tráfico, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Segundo a Polícia Civil, a mulher é envolvida em tentativas de homicídios decorrentes de disputas territoriais.

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Investigações da 126ª DP (Cabo Frio) descobriram um imóvel sendo utilizado como ponto estratégico e operacional da facção na comunidade Buraco do Boi. Policiais realizaram uma operação na região e, nas buscas, encontraram o espaço.

Os agentes flagraram um sofisticado sistema de monitoramento composto por diversas câmeras distribuídas nas entradas, saídas e becos da localidade, permitindo o acompanhamento em tempo real da movimentação das forças de segurança.

No imóvel, as equipes apreenderam grande quantidade de drogas, já embaladas para comercialização. Ao todo, foram arrecadados 1,8 mil buchas de maconha, 23 tabletes de maconha e nove unidades de crack. Além disso, policiais localizaram duas pistolas, celulares, rádios comunicadores, bases de comunicação, cadernos de anotações do tráfico, dinheiro em espécie, material utilizado para endolação de drogas e diversas embalagens com a identificação do TCP.

Conforme apurado, o imóvel também funcionava como base operacional da facção, sendo usado para armazenamento de armas e drogas, gerenciamento das atividades ilícitas, além do monitoramento permanente da atuação das forças de segurança na região.

Durante as diligências, os policiais localizaram uma mulher envolvida em tentativas de homicídios praticadas em disputas territoriais na comunidade. Ela tinha um mandado de prisão em aberto. De acordo com a Civil, a acusada tentou fugir do terraço para o imóvel do vizinho e sofreu uma lesão no pé. Ela foi socorrida pelos agentes e, posteriormente, conduzida à 126ª DP.

Os policiais também prenderam o filho dela, apontado como uma das principais lideranças do TCP na região.

As investigações identificaram que a família exercia função de comando da facção em Cabo Frio, sendo responsáveis pela gestão do tráfico de drogas, coordenação de criminosos armados e pela determinação de ações violentas destinadas à manutenção do domínio territorial.



