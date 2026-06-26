Caminhão e carga recuperados após furto em IpanemaDivulgação

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Ana Fernanda Freire
Rio - A Polícia Militar recuperou, na manhã desta sexta-feira (26), um caminhão que havia sido furtado na Rua Prudente de Morais, em Ipanema, na Zona Sul. Na ação, a carga foi encontrada intacta.

Segundo a corporação, policiais da UPP Providência localizaram o veículo durante um cerco montado no interior do Túnel Prefeito Marcello Alencar, no Centro da cidade. 
Os agentes realizam buscas nas imediações para encontrar os autores do furto. Até o momento, ninguém foi preso.

A ocorrência está em andamento na 4ªDP (Presidente Vargas).