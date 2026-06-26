Jailto chegou a ser socorrido, mas não resistiu - Rede Social

Jailto chegou a ser socorrido, mas não resistiuRede Social

Publicado 26/06/2026 07:37

Rio - Jailton Rodrigues da Silva, de 45 anos, e Maria Cecília Ribeiro, 24, morreram após o carro em que estavam cair no canal da Joatinga, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na madrugada de quinta-feira (25). Os dois chegaram a ser encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiram.

O homem morreu ainda na quinta (25). Já Maria, que estava internada em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI), faleceu nesta sexta (26). A informação foi confirmada ao DIA pela família.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 1h30. Na ocasião, o veículo ficou submerso, sendo removido do local nesta manhã (26). Veja imagens:

Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção na Avenida Ministro Ivan Lins, na altura do viaduto, fazendo com que o carro despencasse da pista.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram deslocadas ao local para checar a informação e auxiliar no isolamento da área. O caso será investigado pela 16ªDP (Barra da Tijuca). Agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias dos fatos.



Ainda não há informações sobre o parentesco entre as vítimas. Maria estava no 6º período de biomedicina e deixa um filho de apenas três anos. Ambos são naturais do Ceará. Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.



