Homens foram presos durante operação da Desarme - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Homens foram presos durante operação da DesarmeReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/06/2026 08:05

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (26), uma operação contra uma quadrilha responsável pelo abastecimento de munições e carregadores para grupos criminosos. Segundo as investigações, os alvos adquiriram, ilegalmente, mais de 10 mil munições de fuzil e pistola. A ação aconteceu em Rio das Pedras, Zona Sudoeste, região disputada por milicianos e traficantes do Comando Vermelho . Cinco pessoas foram presas, incluindo um traficante internacional de armas.

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As apurações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) identificaram um sofisticado esquema de fraude cadastral para aquisição de munições e acessórios de armamento.

De acordo com a especializada, os criminosos usavam documentos falsificados de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) para realizar compras ilícitas junto a uma empresa especializada no Estado de Santa Catarina e também diretamente com uma fabricante de munições.

"Foi uma investigação que durou cerca de cinco meses. Conseguimos identificar um grupo criminoso, que foi constituído para adquirir armas, acessórios e munições de maneira fraudulenta, e repassar para facções que atuam no nosso estado. Eles se faziam passar por quatro CACs diferentes. Utilizavam documentação desses CACs, que até o momento são considerados vítimas. Ao todo, com essas compras, movimentaram mais de R$ 150 mil, adquirindo alguns fuzis, pistolas e mais de 10 mil munições - entre fuzil calibre 556 e pistola 9mm - e cerca de trinta e poucos carregadores", destacou o delegado Mauro Cesar, titular da Desarme.

A especializada descobriu que, em poucos meses, além do grande volume de munições, a quadrilha adquiriu carregadores para fuzis e pistolas, ampliando o poder bélico de organizações criminosas abastecidas.

A operação desta sexta cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Teve como objetivos desarticular a estrutura criminosa, interromper o fluxo ilegal de produtos controlados e identificar outros envolvidos.

Durante as buscas, um homem, apontado como traficante internacional de armas e munições, foi preso. Com ele, também investigado pela Polícia Federal, as equipes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e duas motocicletas.

Os policiais também encontraram uma impressora 3D, que era utilizada para criar partes de armas. "Ela corroborou suspeitas nossas que o grupo fornecia armas para diversas facções que atuam no Rio", disse Mauro.

A ação contou com apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

Tensão em Rio das Pedras

A região de Rio das Pedras vive momentos de tensão desde a última semana. O Comando Vermelho tentou, novamente, invadir a área dominada pela milícia, na madrugada desta quinta-feira (25). Houve registro de intensos tiroteios.

Os traficantes até lançaram uma granada por meio de um drone. O artefato atingiu o telhado de uma casa. Segundo a vítima, que não se identificou por medo de represálias, o explosivo foi arremessado no meio da noite sobre a residência dela, localizada em uma área próxima à mata, conhecida como Areal.

"Às 3h13 da madrugada jogaram uma granada sobre a minha casa. Graças a Deus, ninguém se feriu. Até quando moradores inocentes vão sofrer com essa violência? Até quando crianças, famílias e moradores inocentes vão correr risco dentro das próprias casas?", escreveu nas redes sociais.

Em vídeo divulgado pela própria moradora, é possível ver a dimensão dos danos causados pela explosão. Parte do teto da casa ficou destruído, e os escombros atingiram móveis e eletrodomésticos da família.

Criminosos jogam granada dentro de casa de morador em Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira (25)



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/1mROxbhEUF — Jornal O Dia (@jornalodia) June 25, 2026 Em outra postagem, a moradora negou que o imóvel tenha sido alvo por qualquer suposta ligação da família dela com a milícia. "Aqui é casa de trabalhador", afirmou. Em outra postagem, a moradora negou que o imóvel tenha sido alvo por qualquer suposta ligação da família dela com a milícia. "Aqui é casa de trabalhador", afirmou.