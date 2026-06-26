Homens foram presos durante operação da DesarmeReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Mais artigos de Romulo Cunha
Romulo Cunha
Rio - A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (26), uma operação contra uma quadrilha responsável pelo abastecimento de munições e carregadores para grupos criminosos. Segundo as investigações, os alvos adquiriram, ilegalmente, mais de 10 mil munições de fuzil e pistola. A ação aconteceu em Rio das Pedras, Zona Sudoeste, região disputada por milicianos e traficantes do Comando Vermelho. Cinco pessoas foram presas, incluindo um traficante internacional de armas.
fotogaleria
Armas foram apreendidas durante buscas em Rio das Pedras - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Armas foram apreendidas durante buscas em Rio das Pedras - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Armas foram apreendidas durante buscas em Rio das Pedras - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Armas foram apreendidas durante buscas em Rio das Pedras - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Munições foram apreendidas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Cerca de R$ 20 mil em espécie foram apreendidos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Delegado Mauro Cesar, da Desarme, explicou detalhes da operação - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Armas foram apreendidas durante buscas em Rio das Pedras - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Armas foram apreendidas durante buscas em Rio das Pedras - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Impressora 3D era usada para criar peças de armas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Armas foram apreendidas durante buscas em Rio das Pedras - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Homens foram presos durante operação da Desarme - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Homens foram presos durante operação da Desarme - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Homens foram presos durante operação da Desarme - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Homens foram presos durante operação da Desarme - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Homens foram presos durante operação da Desarme - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Homens foram presos durante operação da Desarme - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Homens foram presos durante operação da Desarme - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Agentes atuam em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste - Reprodução
Agentes atuam em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste - Reprodução
Agentes atuam em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste - Reprodução
Agentes atuam em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste - Reprodução
Agentes atuam em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste - Reprodução
Agentes atuam em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste - Reprodução
As apurações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) identificaram um sofisticado esquema de fraude cadastral para aquisição de munições e acessórios de armamento.
De acordo com a especializada, os criminosos usavam documentos falsificados de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) para realizar compras ilícitas junto a uma empresa especializada no Estado de Santa Catarina e também diretamente com uma fabricante de munições.
"Foi uma investigação que durou cerca de cinco meses. Conseguimos identificar um grupo criminoso, que foi constituído para adquirir armas, acessórios e munições de maneira fraudulenta, e repassar para facções que atuam no nosso estado. Eles se faziam passar por quatro CACs diferentes. Utilizavam documentação desses CACs, que até o momento são considerados vítimas. Ao todo, com essas compras, movimentaram mais de R$ 150 mil, adquirindo alguns fuzis, pistolas e mais de 10 mil munições - entre fuzil calibre 556 e pistola 9mm - e cerca de trinta e poucos carregadores", destacou o delegado Mauro Cesar, titular da Desarme.
A especializada descobriu que, em poucos meses, além do grande volume de munições, a quadrilha adquiriu carregadores para fuzis e pistolas, ampliando o poder bélico de organizações criminosas abastecidas.
A operação desta sexta cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Teve como objetivos desarticular a estrutura criminosa, interromper o fluxo ilegal de produtos controlados e identificar outros envolvidos.
Durante as buscas, um homem, apontado como traficante internacional de armas e munições, foi preso. Com ele, também investigado pela Polícia Federal, as equipes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e duas motocicletas.
Os policiais também encontraram uma impressora 3D, que era utilizada para criar partes de armas. "Ela corroborou suspeitas nossas que o grupo fornecia armas para diversas facções que atuam no Rio", disse Mauro.
A ação contou com apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).
Tensão em Rio das Pedras
A região de Rio das Pedras vive momentos de tensão desde a última semana. O Comando Vermelho tentou, novamente, invadir a área dominada pela milícia, na madrugada desta quinta-feira (25). Houve registro de intensos tiroteios.
Os traficantes até lançaram uma granada por meio de um drone. O artefato atingiu o telhado de uma casa. Segundo a vítima, que não se identificou por medo de represálias, o explosivo foi arremessado no meio da noite sobre a residência dela, localizada em uma área próxima à mata, conhecida como Areal.
"Às 3h13 da madrugada jogaram uma granada sobre a minha casa. Graças a Deus, ninguém se feriu. Até quando moradores inocentes vão sofrer com essa violência? Até quando crianças, famílias e moradores inocentes vão correr risco dentro das próprias casas?", escreveu nas redes sociais.
Em vídeo divulgado pela própria moradora, é possível ver a dimensão dos danos causados pela explosão. Parte do teto da casa ficou destruído, e os escombros atingiram móveis e eletrodomésticos da família.
Em outra postagem, a moradora negou que o imóvel tenha sido alvo por qualquer suposta ligação da família dela com a milícia. "Aqui é casa de trabalhador", afirmou.
No último dia 20, um confronto entre criminosos e policiais militares terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo, ainda em Rio das Pedras.
Na manhã do dia 19, uma guerra entre criminosos provocou tiroteio na região e impactou a circulação de ônibus na região. No mesmo dia, comerciantes revelaram a rotina de medo em meio aos confrontos.
No dia 18, a Polícia Civil encontrou um segundo cemitério clandestino utilizado por milicianos. Na ação, foi localizado, em uma área de mata no alto da Estrada dos Sertões, um poço com cerca de 20 metros de profundidade que era usado para ocultar corpos de vítimas do grupo paramilitar que domina a região.