Do interior do fosso foram retirados dois corpos em avançado estado de decomposiçãoReprodução/Polícia Civil
Do interior do fosso foram retirados dois corpos em avançado estado de decomposição, além de um crânio e outros despojos humanos. Todo o material foi encaminhado para perícia e exames de identificação. A suspeita é que sejam dois corpos do sexo masculino.
As investigações reforçam a suspeita de que a milícia mantém uma estrutura organizada para esconder os corpos de vítimas executadas na região.
A descoberta ocorreu um dia após a localização de outro cemitério clandestino na comunidade. Na quarta-feira (17), equipes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontraram uma área usada para a ocultação de cadáveres na localidade conhecida como Sertão.
A operação de hoje contou com agentes da DDPA, da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), da Seção de Operações com Cães (SOC) da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Corpo de Bombeiros. Durante os trabalhos, os policiais também encontraram uma grande quantidade de cal, material frequentemente utilizado para dificultar a identificação dos cadáveres e acelerar o processo de decomposição.
Segundo a Polícia Civil, a localização do cemitério clandestino foi resultado de um trabalho de inteligência baseado em denúncias, cruzamento de informações e investigações relacionadas a desaparecimentos registrados em Rio das Pedras.
A descoberta reacende a esperança de familiares de desaparecidos que aguardam respostas sobre o paradeiro de parentes vistos pela última vez na região.
Enquanto as escavações e buscas prosseguem, agentes das delegacias da área seguem realizando diligências em outros pontos da comunidade. Há suspeitas de que existam mais locais utilizados para a ocultação de cadáveres em regiões de mata dominadas pela milícia.
O clima anda tenso na região. Na noite de quarta, moradores sofreram com um intenso tiroteio que foi até a madrugada desta quinta. Informações iniciais apontam que bandidos do Comando Vermelho (CV) atacaram milicianos que atuam na área, dando início ao confronto.
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