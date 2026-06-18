Do interior do fosso foram retirados dois corpos em avançado estado de decomposição - Reprodução/Polícia Civil

Do interior do fosso foram retirados dois corpos em avançado estado de decomposiçãoReprodução/Polícia Civil

Publicado 18/06/2026 18:00 | Atualizado 18/06/2026 18:24





Do interior do fosso foram retirados dois corpos em avançado estado de decomposição, além de um crânio e outros despojos humanos. Todo o material foi encaminhado para perícia e exames de identificação. A suspeita é que sejam dois corpos do sexo masculino.



As investigações reforçam a suspeita de que a milícia mantém uma estrutura organizada para esconder os corpos de vítimas executadas na região.



equipes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontraram uma área usada para a ocultação de cadáveres na localidade conhecida como Sertão.



A operação de hoje contou com agentes da DDPA, da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), da Seção de Operações com Cães (SOC) da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Corpo de Bombeiros. Durante os trabalhos, os policiais também encontraram uma grande quantidade de cal, material frequentemente utilizado para dificultar a identificação dos cadáveres e acelerar o processo de decomposição.



Segundo a Polícia Civil, a localização do cemitério clandestino foi resultado de um trabalho de inteligência baseado em denúncias, cruzamento de informações e investigações relacionadas a desaparecimentos registrados em Rio das Pedras.



A descoberta reacende a esperança de familiares de desaparecidos que aguardam respostas sobre o paradeiro de parentes vistos pela última vez na região.



Enquanto as escavações e buscas prosseguem, agentes das delegacias da área seguem realizando diligências em outros pontos da comunidade. Há suspeitas de que existam mais locais utilizados para a ocultação de cadáveres em regiões de mata dominadas pela milícia.



O clima anda tenso na região.

Rio - A Polícia Civil localizou, nesta quinta-feira (18), mais um cemitério clandestino utilizado pela milícia em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste. Em uma área de mata no alto da Estrada dos Sertões, agentes encontraram um poço com cerca de 20 metros de profundidade que era usado para ocultar corpos de vítimas do grupo paramilitar que domina a região.Do interior do fosso foram retirados dois corpos em avançado estado de decomposição, além de um crânio e outros despojos humanos. Todo o material foi encaminhado para perícia e exames de identificação. A suspeita é que sejam dois corpos do sexo masculino.As investigações reforçam a suspeita de que a milícia mantém uma estrutura organizada para esconder os corpos de vítimas executadas na região. A descoberta ocorreu um dia após a localização de outro cemitério clandestino na comunidade. Na quarta-feira (17), equipes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontraram uma área usada para a ocultação de cadáveres na localidade conhecida como Sertão.A operação de hoje contou com agentes da DDPA, da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), da Seção de Operações com Cães (SOC) da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Corpo de Bombeiros. Durante os trabalhos, os policiais também encontraram uma grande quantidade de cal, material frequentemente utilizado para dificultar a identificação dos cadáveres e acelerar o processo de decomposição.Segundo a Polícia Civil, a localização do cemitério clandestino foi resultado de um trabalho de inteligência baseado em denúncias, cruzamento de informações e investigações relacionadas a desaparecimentos registrados em Rio das Pedras.A descoberta reacende a esperança de familiares de desaparecidos que aguardam respostas sobre o paradeiro de parentes vistos pela última vez na região.Enquanto as escavações e buscas prosseguem, agentes das delegacias da área seguem realizando diligências em outros pontos da comunidade. Há suspeitas de que existam mais locais utilizados para a ocultação de cadáveres em regiões de mata dominadas pela milícia.O clima anda tenso na região. Na noite de quarta, moradores sofreram com um intenso tiroteio que foi até a madrugada desta quinta. Informações iniciais apontam que bandidos do Comando Vermelho (CV) atacaram milicianos que atuam na área, dando início ao confronto.

Segundo a Polícia Militar, motociclistas também participaram da interdição. Os agentes realizaram a retirada do coletivo, normalizando o trânsito. O 18º BPM (Jacarepaguá) informou que o policiamento ostensivo está mantido na região.