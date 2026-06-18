Nas imagens, assaltante rende um funcionário durante o roubo - Divulgação PCRJ

Nas imagens, assaltante rende um funcionário durante o rouboDivulgação PCRJ

Publicado 18/06/2026 17:47

Rio - Um homem foi preso, nesta quarta-feira (18), por integrar uma quadrilha especializada em roubos a farmácias no Rio. O grupo causou um prejuízo superior a R$ 144 mil em um dos crimes investigados, praticado no último domingo (14), em uma drogaria no Itanhangá, Zona Sudoeste. O suspeito, identificado como Pedro Henrique Lima Sousa da Silva, 23 anos, foi encontrado em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.



De acordo com as investigações, Pedro Henrique é apontado como motorista do grupo criminoso. Por cauda ação, ele recebia cerca de R$ 2 mil. A prisão ocorreu após policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) identificarem o carro usado no assalto, que estava alugado em nome da mãe do jovem, mas era utilizado por ele.



No roubo que aconteceu no Itanhangá, quatro criminosos participaram da ação. Três deles invadiram a loja com facas, renderam os funcionários, os trancaram em um cômodo e recolheram medicamentos, cosméticos, produtos de beleza e canetas emagrecedoras de alto valor comercial. O quarto integrante permaneceu do lado de fora, responsável pela fuga do grupo.



O suspeito também é investigado por envolvimento em outro assalto a uma unidade da mesma rede de drogarias, ocorrido em maio deste ano, na Tijuca, Zona Norte.



Após ser localizado nas proximidades da casa em que mora, no Parque Lafaiete, ele foi conduzido à delegacia e confessou a participação nos delitos. Pedro utilizava veículos alugados em diferentes locadoras para dificultar a identificação dele e se apresentava como motorista de aplicativo.



As apurações apontam que a quadrilha é formada por pessoas do Complexo da Maré, de Manguinhos e do Jacaré. Outros dois suspeitos já identificados pela Polícia Civil possuem mandados de prisão expedidos pela Justiça e permanecem foragidos.



O trabalho policial continua para localizar os demais integrantes do grupo e identificar os receptadores das mercadorias roubadas.

A defesa de Pedro Henrique Lima Sousa da Silva não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.