Cão policial ficou conhecido após localizar bunker com 48 toneladas de maconha na MaréFoto: Erick Quintanilha/ Alerj
Cão que encontrou bunker com drogas recebe Medalha Tiradentes
Primeiro animal a receber a maior honraria do Parlamento fluminense, Hulk ajudou a localizar 48 toneladas de maconha no Complexo da Maré
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Homem acusado de esfaquear companheira em São Gonçalo é preso por tentativa de feminicídio
Empresária foi atacada com golpes de faca no pescoço dentro de estabelecimento do casal
Motociclista é morto a tiros em Jacarepaguá
Homem, ainda não identificado, usava uma tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil investiga o crime
Corpos são resgatados em poço de 20 metros usado pela milícia em Rio das Pedras
Polícia Civil localizou outro ponto de ocultação de cadáveres em área de mata da comunidade
Homem é preso por integrar quadrilha que roubava farmácias no Rio
Segundo a Polícia Civil, suspeito atuava como motorista do grupo criminoso
Ônibus é sequestrado e usado como barricada para interditar principal via em Rio das Pedras
Devido à ação criminosa, dez linhas tiveram que circulam pela Avenida Engenheiro Souza Filho foram impactadas
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