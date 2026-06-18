Cão policial ficou conhecido após localizar bunker com 48 toneladas de maconha na MaréFoto: Erick Quintanilha/ Alerj

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Rio - O cão policial Hulk recebeu, nesta quinta-feira (18), a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A cerimônia foi realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio.
O pastor-belga malinois de cinco anos se tornou conhecido nacionalmente após atuar em uma operação no Complexo da Maré, Zona Norte, em abril deste ano. Na ocasião, ele localizou um bunker subterrâneo que armazenava cerca de 48 toneladas de maconha. A ação resultou na maior apreensão de entorpecentes já registrada com a participação de um cão policial, segundo os parlamentares responsáveis pela homenagem.
A retirada de 42,8 mil tabletes mobilizou diversos agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e quatro caminhões. As drogas estavam na comunidade Nova Holanda, sob uma laje, no alto de uma construção abandonada.
Com a condecoração, Hulk se tornou o primeiro animal a receber a Medalha Tiradentes. A homenagem foi proposta pelos deputados estaduais Rodrigo Amorim (PL), Marcelo Dino (PL) e Sara Pôncio (SDD).
Durante a solenidade, Rodrigo Amorim destacou a importância da atuação de Hulk na incursão. "Tivemos um recorde histórico mundial da maior apreensão de drogas protagonizada por um cão policial. Estou muito honrado em estar aqui para entregar a maior comenda do estado", afirmou.
Já o deputado Marcelo Dino ressaltou o impacto financeiro causado ao crime organizado. Segundo ele, a carga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões, podendo alcançar R$ 150 milhões após a comercialização. O bota-fora também resultou no confisco de armas de guerra, incluindo fuzis e pistolas.
O terceiro-sargento Wildemar de Oliveira Souza, responsável pelo treinamento de Hulk desde filhote, relembrou o momento em que o cão identificou o esconderijo. "As drogas estavam bem escondidas, mas percebi uma mudança no comportamento dele. O Hulk nos levou até o bunker e, junto com a equipe, tivemos êxito na missão", contou.
Além da homenagem ao pastor belga, o vereador Rogério Amorim (PL) entregou a Medalha São Francisco de Assis para o 3º Milênio ao sargento Wildemar e concedeu moções de aplausos a policiais militares do batalhão em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela unidade.