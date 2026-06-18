Cão policial ficou conhecido após localizar bunker com 48 toneladas de maconha na Maré - Foto: Erick Quintanilha/ Alerj

Cão policial ficou conhecido após localizar bunker com 48 toneladas de maconha na MaréFoto: Erick Quintanilha/ Alerj

Publicado 18/06/2026 19:29

Rio - O cão policial Hulk recebeu, nesta quinta-feira (18), a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A cerimônia foi realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio.

A retirada de 42,8 mil tabletes mobilizou diversos agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e quatro caminhões. As drogas estavam na comunidade Nova Holanda, sob uma laje, no alto de uma construção abandonada.

Com a condecoração, Hulk se tornou o primeiro animal a receber a Medalha Tiradentes. A homenagem foi proposta pelos deputados estaduais Rodrigo Amorim (PL), Marcelo Dino (PL) e Sara Pôncio (SDD).

Durante a solenidade, Rodrigo Amorim destacou a importância da atuação de Hulk na incursão. "Tivemos um recorde histórico mundial da maior apreensão de drogas protagonizada por um cão policial. Estou muito honrado em estar aqui para entregar a maior comenda do estado", afirmou.

Já o deputado Marcelo Dino ressaltou o impacto financeiro causado ao crime organizado. Segundo ele, a carga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões, podendo alcançar R$ 150 milhões após a comercialização. O bota-fora também resultou no confisco de armas de guerra, incluindo fuzis e pistolas.

O terceiro-sargento Wildemar de Oliveira Souza, responsável pelo treinamento de Hulk desde filhote, relembrou o momento em que o cão identificou o esconderijo. "As drogas estavam bem escondidas, mas percebi uma mudança no comportamento dele. O Hulk nos levou até o bunker e, junto com a equipe, tivemos êxito na missão", contou.

Além da homenagem ao pastor belga, o vereador Rogério Amorim (PL) entregou a Medalha São Francisco de Assis para o 3º Milênio ao sargento Wildemar e concedeu moções de aplausos a policiais militares do batalhão em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela unidade.