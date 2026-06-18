Ônibus é usado como barricada na Avenida Engenheiro Souza FilhoReprodução/Redes sociais

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Thalita Queiroz
Rio - Criminosos sequestraram um ônibus da linha 343 (Jardim Oceânico x Candelária), retiraram a chave dele e o usaram como barricada na Avenida Engenheiro Souza Filho, em Rio das Pedras, Zona Sudoeste, na tarde desta quinta-feira (18). Caçambas de lixo também foram usadas para interditar a rua. A ação aconteceu em uma das principais vias da região. 
Segundo a Polícia Militar, motociclistas também participaram da interdição. Os agentes realizaram a retirada do coletivo, normalizando o trânsito. O 18º BPM (Jacarepaguá) informou que o policiamento ostensivo está mantido na região.
O trânsito na região chegou a ficar parcialmente bloqueado e algumas linhas tiveram seus itinerários alterados preventivamente por questões de segurança. Além disso, comerciantes da localidade afirmam ter recebido orientação de bandidos para fechar seus estabelecimentos. A Polícia Militar foi acionada.

Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), dez linhas que circulam pela Avenida Engenheiro Souza Filho foram impactadas. São elas:

343 Jardim Oceânico x Candelária
550 Cidade de Deus x Gávea
555 Rio das Pedras x Gávea
557 Rio das Pedras x Copacabana
861 Rio das Pedras x Curicica
862 Rio das Pedras x Barra da Tijuca
863 Rio das Pedras x Barra da Tijuca
878 Tanque x Barra da Tijuca
SV878 Tanque x Barra da Tijuca
880 Rio das Pedras x Terminal Alvorada
Ainda não há informações oficiais sobre a motivação da ação criminosa. No entanto, Rio das Pedras tem sido palco de confrontos e de tentativas de invasão por integrantes do Comando Vermelho em áreas historicamente dominadas pela milícia.
Na madrugada desta quinta-feira (18), um intenso tiroteio foi registrado na região, em mais um episódio relacionado à disputa por território.
Horas antes da disputa entre os bandidos, policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) estiveram na comunidade e encontraram um cemitério clandestino utilizado por milicianos. Os restos mortais foram localizados em um poço de concreto na área de mata de Rio das Pedras.