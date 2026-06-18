Rio - Criminosos sequestraram um ônibus da linha 343 (Jardim Oceânico x Candelária), retiraram a chave dele e o usaram como barricada na Avenida Engenheiro Souza Filho, em Rio das Pedras, Zona Sudoeste, na tarde desta quinta-feira (18). Caçambas de lixo também foram usadas para interditar a rua. A ação aconteceu em uma das principais vias da região.
Segundo a Polícia Militar, motociclistas também participaram da interdição. Os agentes realizaram a retirada do coletivo, normalizando o trânsito. O 18º BPM (Jacarepaguá) informou que o policiamento ostensivo está mantido na região.
O trânsito na região chegou a ficar parcialmente bloqueado e algumas linhas tiveram seus itinerários alterados preventivamente por questões de segurança. Além disso, comerciantes da localidade afirmam ter recebido orientação de bandidos para fechar seus estabelecimentos. A Polícia Militar foi acionada.
Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), dez linhas que circulam pela Avenida Engenheiro Souza Filho foram impactadas. São elas:
343 Jardim Oceânico x Candelária 550 Cidade de Deus x Gávea 555 Rio das Pedras x Gávea 557 Rio das Pedras x Copacabana 861 Rio das Pedras x Curicica 862 Rio das Pedras x Barra da Tijuca 863 Rio das Pedras x Barra da Tijuca 878 Tanque x Barra da Tijuca SV878 Tanque x Barra da Tijuca 880 Rio das Pedras x Terminal Alvorada
Ainda não há informações oficiais sobre a motivação da ação criminosa. No entanto, Rio das Pedras tem sido palco de confrontos e de tentativas de invasão por integrantes do Comando Vermelho em áreas historicamente dominadas pela milícia.
Horas antes da disputa entre os bandidos, policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) estiveram na comunidade e encontraram um cemitério clandestino utilizado por milicianos. Os restos mortais foram localizados em um poço de concreto na área de mata de Rio das Pedras.
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