Ônibus é usado como barricada na Avenida Engenheiro Souza Filho - Reprodução/Redes sociais

Ônibus é usado como barricada na Avenida Engenheiro Souza FilhoReprodução/Redes sociais

Publicado 18/06/2026 17:28

Rio - Criminosos sequestraram um ônibus da linha 343 (Jardim Oceânico x Candelária), retiraram a chave dele e o usaram como barricada na Avenida Engenheiro Souza Filho, em Rio das Pedras, Zona Sudoeste, na tarde desta quinta-feira (18). Caçambas de lixo também foram usadas para interditar a rua. A ação aconteceu em uma das principais vias da região.

Segundo a Polícia Militar, motociclistas também participaram da interdição. Os agentes realizaram a retirada do coletivo, normalizando o trânsito. O 18º BPM (Jacarepaguá) informou que o policiamento ostensivo está mantido na região.



O trânsito na região chegou a ficar parcialmente bloqueado e algumas linhas tiveram seus itinerários alterados preventivamente por questões de segurança. Além disso, comerciantes da localidade afirmam ter recebido orientação de bandidos para fechar seus estabelecimentos. A Polícia Militar foi acionada.



Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), dez linhas que circulam pela Avenida Engenheiro Souza Filho foram impactadas. São elas:



343 Jardim Oceânico x Candelária

550 Cidade de Deus x Gávea

555 Rio das Pedras x Gávea

557 Rio das Pedras x Copacabana

861 Rio das Pedras x Curicica

862 Rio das Pedras x Barra da Tijuca

863 Rio das Pedras x Barra da Tijuca

878 Tanque x Barra da Tijuca

SV878 Tanque x Barra da Tijuca

880 Rio das Pedras x Terminal Alvorada

Ainda não há informações oficiais sobre a motivação da ação criminosa. No entanto, Rio das Pedras tem sido palco de confrontos e de tentativas de invasão por integrantes do Comando Vermelho em áreas historicamente dominadas pela milícia.