Moradores registraram o intenso tiroteio em Rio das Pedras - Reprodução / Redes sociais

Moradores registraram o intenso tiroteio em Rio das PedrasReprodução / Redes sociais

Publicado 18/06/2026 08:39 | Atualizado 18/06/2026 15:56

Rio - Moradores da região de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio, sofreram com um intenso tiroteio entre a noite desta quarta (17) e madrugada de quinta-feira (18). Informações iniciais apontam que bandidos do Comando Vermelho (CV) atacaram milicianos que atuam na área, dando início ao confronto.

Moradores de Rio das Pedras registraram o intenso tiroteio na madrugada desta quinta-feira



Crédito: Reprodução/ Redes sociais pic.twitter.com/zrcNTvHNN1 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 18, 2026

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas e constataram o tiroteio entre os criminosos. Com isso, a corporação reforçou o policiamento na região.

Nas redes sociais, os moradores relataram a intensidade do confronto e publicaram vídeos que mostram diversos disparos. "Foi horrível, que agonia. Tinha horas que parecia bem perto e outras horas parecia mais distante. Eram muitos tiros de armas diversas", escreveu um perfil.

"Começou essa palhaçada de novo. Quem sai prejudicado é só o morador que não consegue dormir e ainda precisa acordar cedo para trabalhar", comentou outro usuário.