Niterói, na Região Metropolitana, foi uma das cidades do Rio que registraram a temperatura mais baixa do anoÉrica Martin / Arquivo O DIA
Municípios do Rio registram menores temperaturas do ano
Capital fluminense, no entanto, não bateu recordes
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