Niterói, na Região Metropolitana, foi uma das cidades do Rio que registraram a temperatura mais baixa do ano - Érica Martin / Arquivo O DIA

Niterói, na Região Metropolitana, foi uma das cidades do Rio que registraram a temperatura mais baixa do anoÉrica Martin / Arquivo O DIA

Publicado 18/06/2026 13:06 | Atualizado 18/06/2026 13:10

Rio - Municípios do Rio registraram as menores temperaturas do ano, na madrugada desta quinta-feira (18). A capital fluminense, no entanto, não bateu recordes de frio. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no Pico do Couto, em Petrópolis, e Cordeiro, ambos na Região Serrana, os termômetros atingiram, respectivamente, 3,9°C e 10,4°C. Já em Niterói, Região Metropolitana, a mínima foi de 15,3°C.

As máximas previstas são de 16ºC no pico localizado na Cidade Imperial; 21ºC em Cordeiro; e 22ºC em Niterói. Os recordes anteriores de baixas temperaturas foram: 4,4°C no Pico do Couto em 12 de maio; 10,4°C no município da Região Serrana, no dia 6 de junho; e 15,3°C na Cidade Sorriso, neste mesmo dia.



Capital fluminense

Neste mesmo dia, a mínima na capital fluminense nfoi 13ºC, enquanto a máxima prevista é 26ºC. Já na terça (16), o Rio registrou a menor temperatura máxima do ano até o momento. Segundo o Alerta Rio, a estação de Irajá, na Zona Norte, marcou 23,1°C.