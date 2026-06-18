Aula ocorrerá no terraço do prédio da Alerj, na Rua da Ajuda, no Centro - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Aula ocorrerá no terraço do prédio da Alerj, na Rua da Ajuda, no CentroPedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 18/06/2026 12:42

Rio - Mulheres poderão participar de uma aula gratuita de defesa pessoal, na próxima quinta-feira (25), no terraço da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), no Centro do Rio. As inscrições, realizadas pela internet, estão abertas.

A atividade, que ocorrerá às 14h30, será destinada às servidoras da Casa e ao público externo, com vagas limitadas.

Durante o aulão, as participantes aprenderão técnicas básicas de defesa pessoal e orientações práticas para situações de risco, em uma iniciativa que busca ampliar a conscientização e promover mais segurança para as mulheres. O foco da iniciativa é prevenção à violência e o fortalecimento da autoconfiança.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que ocorreram 160 tentativas de feminicídios no Estado do Rio entre janeiro e maio deste ano. O número é 18% maior do que o registrado, nesse mesmo período, em 2025, quando aconteceram 135.

O número de assédio sexual também aumentou. Passou 149, no ano passado, para 156, em 2026, o que corresponde a um crescimento de 4%.

O maior aumento ocorreu na quantidade de constrangimentos ilegais: 65%. Foram 326 nos cinco primeiros meses deste ano e 197 no mesmo período de 2025.

Os números de difamações e violação de domicílio também estão em alta. Sobre o primeiro, aconteceu um crescimento de 25% (de 2199 para 2755). Em relação ao segundo índice, um aumento de 30% (de 1436 para 1878.

Nos feminicídios, ocorreu uma leve diminuição. Já ocorreram 37 este ano. De janeiro a maio de 2025, foram 42 registrados.

Aulão

A aula será conduzida pelo deputado estadual Rodrigo Amorim (PL), faixa-preta de jiu-jítsu, e pela deputada estadual e professora de educação física Índia Armelau (PL).

Data: 25/06/2026

Horário: 14h30

Local: Terraço da Alerj – Rua da Ajuda, 5, Centro do Rio