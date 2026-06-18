Agressor foi preso por agentes da 74ª DP (Alcântara)Foto: Divulgação
O crime aconteceu na madrugada do dia 25 de maio, dentro da loja do casal. Segundo as investigações, por volta das 5h, o suspeito estava embriagado quando agrediu a companheira e passou a atacá-la com uma faca no pescoço.
Ao tentar se defender, a vítima sofreu graves ferimentos na mão esquerda. Ela foi socorrida por populares e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde precisou ser atendida na sala vermelha devido à gravidade das lesões.
O caso ganhou ampla repercussão após vir à tona que a empresária foi socorrida por outra mulher que também mantinha relacionamento com o suspeito. Na ocasião, a vítima relatou aos policiais que ambas se relacionavam com o homem embora morassem em endereços diferentes.
Logo após o ataque, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para esclarecer o caso. Os agentes ouviram a vítima ainda durante a internação, recolheram imagens, reuniram documentos médicos, ouviram testemunhas e realizaram o interrogatório do investigado. Com base no conjunto de provas reunido, foi pedida a prisão do suspeito.
De acordo com a Polícia Civil, ele já possuía histórico de violência contra a companheira. As investigações apontam registros anteriores de ameaças, agressões físicas e até episódios envolvendo disparos de arma de fogo contra a vítima.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.