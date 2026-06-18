Agressor foi preso por agentes da 74ª DP (Alcântara) - Foto: Divulgação

Agressor foi preso por agentes da 74ª DP (Alcântara)Foto: Divulgação

Publicado 18/06/2026 19:15

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (17), um homem por tentar matar a companheira durante uma discussão em Alcântara, São Gonçalo, Região Metropolitana. A identificação dele não foi divulgada.





Segundo as investigações, por volta das 5h, o suspeito estava embriagado quando agrediu a companheira e passou a atacá-la com uma faca no pescoço.



Ao tentar se defender, a vítima sofreu graves ferimentos na mão esquerda. Ela foi socorrida por populares e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde precisou ser atendida na sala vermelha devido à gravidade das lesões.



O caso ganhou ampla repercussão após vir à tona que a empresária foi socorrida por outra mulher que também mantinha relacionamento com o suspeito. Na ocasião, a vítima relatou aos policiais que ambas se relacionavam com o homem embora morassem em endereços diferentes.



Logo após o ataque, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para esclarecer o caso. Os agentes ouviram a vítima ainda durante a internação, recolheram imagens, reuniram documentos médicos, ouviram testemunhas e realizaram o interrogatório do investigado. Com base no conjunto de provas reunido, foi pedida a prisão do suspeito.



De acordo com a Polícia Civil, ele já possuía histórico de violência contra a companheira. As investigações apontam registros anteriores de ameaças, agressões físicas e até episódios envolvendo disparos de arma de fogo contra a vítima. A prisão foi realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara), no âmbito da Operação Integrada Mulher Segura 2026. O crime aconteceu na madrugada do dia 25 de maio, dentro da loja do casal. Segundo as investigações, por volta das 5h, o suspeito estava embriagado quando agrediu a companheira e passou a atacá-la com uma faca no pescoço.Ao tentar se defender, a vítima sofreu graves ferimentos na mão esquerda. Ela foi socorrida por populares e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde precisou ser atendida na sala vermelha devido à gravidade das lesões.O caso ganhou ampla repercussão após vir à tona que a empresária foi socorrida por outra mulher que também mantinha relacionamento com o suspeito. Na ocasião, a vítima relatou aos policiais que ambas se relacionavam com o homem embora morassem em endereços diferentes.Logo após o ataque, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para esclarecer o caso. Os agentes ouviram a vítima ainda durante a internação, recolheram imagens, reuniram documentos médicos, ouviram testemunhas e realizaram o interrogatório do investigado. Com base no conjunto de provas reunido, foi pedida a prisão do suspeito.De acordo com a Polícia Civil, ele já possuía histórico de violência contra a companheira. As investigações apontam registros anteriores de ameaças, agressões físicas e até episódios envolvendo disparos de arma de fogo contra a vítima.

O suspeito responderá por tentativa de feminicídio. A apuração segue em andamento na 74ª DP (Alcântara). Segundo o Hospital Estadual Alberto Torres, a vítima já saiu do CTI e, em breve, deve fazer uma cirurgia na mão.