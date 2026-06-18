Homem é morto a tiros na Estrada do Engenho D?Água, em JacarepaguáReprodução/Redes sociais
A região de Jacarepaguá tem vivido episódios de tensão devido à violência envolvendo milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV). Pouco antes do homicídio contra o motociclista, policiais do 18º BPM atuavam em uma ocorrência na Avenida Engenheiro Souza Filho, em Rio das Pedras, onde criminosos sequestraram um ônibus e o utilizaram como barricada.
Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), dez linhas que circulam pela região foram impactadas.
Ainda na madrugada desta quinta-feira (18), um intenso tiroteio foi registrado em Rio das Pedras, em mais um episódio relacionado à disputa territorial entre milicianos e traficantes do CV.
Horas antes dos confrontos, agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) localizaram um cemitério clandestino usado por milicianos. Restos mortais foram encontrados dentro de um poço de concreto em uma área de mata da região.
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